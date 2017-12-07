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Суд дозволив екстрадувати Саакашвілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 гру, 2017 19:52
Пропонуємо до обговорення:
Але дане рішення може бути оскаржене в апеляційній інстанції.
Дивися повний текст Суд дозволив екстрадувати Саакашвілі
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Додано: Вів 26 гру, 2017 19:52
давно пора его выдать правоохранительным органам Грузии, где на него заведено несколько уголовных дел...
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Додано: Вів 26 гру, 2017 20:21
Наконец-то!
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Додано: Вів 26 гру, 2017 20:47
ну . .. типа ... Миша, пока...
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Додано: Вів 26 гру, 2017 23:45
Ну да, новые грузинские власти пляшут под дудку расеи. Очень по-украински, подготовиться сделать тоже самое, выдав Саакашвили: кость в горле пуйла.
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Cryptos
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Додано: Сер 27 гру, 2017 00:16
Cryptos написав:
Ну да, новые грузинские власти пляшут под дудку расеи. Очень по-украински, подготовиться сделать тоже самое, выдав Саакашвили: кость в горле пуйла.
хорошая такая кость. деньги у пуйла брать не стесняется... а на Родину - не хочет. странная такая кость...
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yarg
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