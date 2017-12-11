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Суд дозволив
екстрадувати Саакашвілі

Суд дозволив екстрадувати Саакашвілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 19:52

Суд дозволив екстрадувати Саакашвілі

Пропонуємо до обговорення:
Але дане рішення може бути оскаржене в апеляційній інстанції.

Дивися повний текст Суд дозволив екстрадувати Саакашвілі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 19:52

давно пора его выдать правоохранительным органам Грузии, где на него заведено несколько уголовных дел...
Стас
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 20:21

Наконец-то!
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 20:47

ну . .. типа ... Миша, пока...
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 23:45

Ну да, новые грузинские власти пляшут под дудку расеи. Очень по-украински, подготовиться сделать тоже самое, выдав Саакашвили: кость в горле пуйла.
Cryptos
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 00:16

  Cryptos написав:Ну да, новые грузинские власти пляшут под дудку расеи. Очень по-украински, подготовиться сделать тоже самое, выдав Саакашвили: кость в горле пуйла.


хорошая такая кость. деньги у пуйла брать не стесняется... а на Родину - не хочет. странная такая кость...
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 13:04

  Cryptos написав:Ну да, новые грузинские власти пляшут под дудку расеи. Очень по-украински, подготовиться сделать тоже самое, выдав Саакашвили: кость в горле пуйла.

А почему бы и нет? -- "нам"-то он нафиг нужен?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 16:59

Re: Суд дозволив екстрадувати Саакашвілі

  sergnemo68 написав:Наконец-то!

вот теперь заживём!!!
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:21

Re: Суд дозволив екстрадувати Саакашвілі

Чекаємо видачі чеченського бойовика Яценюка Кадирову ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:22

Re: Саакашвілі

После объявления ему о подозрении по делу так называемых "пленок Курченко-Саакашвили", возник юридический казус. Он связан с приматом национального законодательства перед международным. Другими словами, подвергнуть Михаила Николозовича депортации или экстрадиции в краткосрочном варианте мешает уголовное производство, фигурантом которого он является в Украине.
sal
 
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