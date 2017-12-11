Але дане рішення може бути оскаржене в апеляційній інстанції.
Дивися повний текст Суд дозволив екстрадувати Саакашвілі.
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Додано: Вів 26 гру, 2017 19:52
Суд дозволив екстрадувати Саакашвілі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд дозволив екстрадувати Саакашвілі.
Додано: Вів 26 гру, 2017 19:52
давно пора его выдать правоохранительным органам Грузии, где на него заведено несколько уголовных дел...
Додано: Вів 26 гру, 2017 23:45
Ну да, новые грузинские власти пляшут под дудку расеи. Очень по-украински, подготовиться сделать тоже самое, выдав Саакашвили: кость в горле пуйла.
Додано: Сер 27 гру, 2017 00:16
Додано: Сер 27 гру, 2017 13:04
Додано: Сер 27 гру, 2017 16:59
Re: Суд дозволив екстрадувати Саакашвілі
Додано: Сер 27 гру, 2017 17:21
Re: Суд дозволив екстрадувати Саакашвілі
Чекаємо видачі чеченського бойовика Яценюка Кадирову
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 27 гру, 2017 17:22
Re: Саакашвілі
После объявления ему о подозрении по делу так называемых "пленок Курченко-Саакашвили", возник юридический казус. Он связан с приматом национального законодательства перед международным. Другими словами, подвергнуть Михаила Николозовича депортации или экстрадиции в краткосрочном варианте мешает уголовное производство, фигурантом которого он является в Украине.
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