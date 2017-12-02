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Google "вб'є" мільйони
додатків для Android-смартфонів

Google "вб'є" мільйони додатків для Android-смартфонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 23:46

Google "вб'є" мільйони додатків для Android-смартфонів

Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Google слідом за оголошенням про відмову від 32-бітних додатків заявила, що планує "вбити" мільйони програм та ігор, які зараз доступні в рамках магазину Google Play.

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R2
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