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Google "вб'є" мільйони додатків для Android-смартфонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 гру, 2017 23:46
Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Google слідом за оголошенням про відмову від 32-бітних додатків заявила, що планує "вбити" мільйони програм та ігор, які зараз доступні в рамках магазину Google Play.
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