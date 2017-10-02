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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 гру, 2017 00:20
Finance.ua запускає сервіс онлайн-платежів
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Дивися повний текст Finance.ua запускає сервіс онлайн-платежів.
Додано: Сер 27 гру, 2017 00:20
рассмешили ... и шо вы запустили? ну будете % от Изи получать ... шо тут от Finance.ua в этом сервисе?
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