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В Україні представили новий
автобус «Тюльпан» стандарту...

В Україні представили новий автобус «Тюльпан» стандарту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 00:22

В Україні представили новий автобус «Тюльпан» стандарту...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні корпорація «Еталон» провела показ новітнього українського автобуса А08432 «Тюльпан» екологічного стандарту Євро-6.

Дивися повний текст В Україні представили новий автобус «Тюльпан» стандарту Євро-6 (фото).
R2
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Надеюсь дизайнеру руки отрубили :-)
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