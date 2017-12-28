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В Україні представили новий автобус «Тюльпан» стандарту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:47
Неопланы с Мерседесами после этой грандиозной новости в ужасе прячутся в углах своих промерзших гаражей, шмыгая простуженными глушителями и нервно запивая соляру тосолом.
А если серьезно, то давайте сначала посмотрим сколько отечественный автопром заломит за это "ноухау".
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antey1969
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Додано: Суб 30 гру, 2017 01:28
Если производитель действительно будет производить эти автобусы (а не сделали единственный экземпляр чтобы повозить его по выставкам), то это однозначно плюс.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
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RomanTik
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Додано: Вів 02 січ, 2018 07:46
pogorelets написав:
головне щоб продавався по реальній ціні а не дорожче чим закордонні, а то с бюджету міст на це гроші дають і половина в карман чиновникам.
Отвёрточная сборка.
Двигатель для этой шаланды слабоват.
Уходим в ....
RomanTik написав:
Если производитель действительно будет производить эти автобусы (а не сделали единственный экземпляр чтобы повозить его по выставкам), то это однозначно плюс.
Все комплектующие и основные расходники импортные.
Отечественная замена качеством "как всегда"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Вів 02 січ, 2018 08:18
Kudrjavuy написав: pogorelets написав:
головне щоб продавався по реальній ціні а не дорожче чим закордонні, а то с бюджету міст на це гроші дають і половина в карман чиновникам.
Отвёрточная сборка.
Двигатель для этой шаланды слабоват.
Уходим в ....
RomanTik написав:
Если производитель действительно будет производить эти автобусы (а не сделали единственный экземпляр чтобы повозить его по выставкам), то это однозначно плюс.
Все комплектующие и основные расходники импортные.
Отечественная замена качеством "как всегда"
"И Тризуб над Кремлем будет стоять как-то криво....". знаем ,помним , любим.
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yarg
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