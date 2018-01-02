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В Україні представили новий
автобус «Тюльпан» стандарту...

В Україні представили новий автобус «Тюльпан» стандарту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 20:47

Неопланы с Мерседесами после этой грандиозной новости в ужасе прячутся в углах своих промерзших гаражей, шмыгая простуженными глушителями и нервно запивая соляру тосолом.
А если серьезно, то давайте сначала посмотрим сколько отечественный автопром заломит за это "ноухау".
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 01:28

Если производитель действительно будет производить эти автобусы (а не сделали единственный экземпляр чтобы повозить его по выставкам), то это однозначно плюс.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 07:46

  pogorelets написав:головне щоб продавався по реальній ціні а не дорожче чим закордонні, а то с бюджету міст на це гроші дають і половина в карман чиновникам.

Отвёрточная сборка.
Двигатель для этой шаланды слабоват.
Уходим в ....
  RomanTik написав:Если производитель действительно будет производить эти автобусы (а не сделали единственный экземпляр чтобы повозить его по выставкам), то это однозначно плюс.

Все комплектующие и основные расходники импортные.
Отечественная замена качеством "как всегда"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 08:18

  Kudrjavuy написав:
  pogorelets написав:головне щоб продавався по реальній ціні а не дорожче чим закордонні, а то с бюджету міст на це гроші дають і половина в карман чиновникам.

Отвёрточная сборка.
Двигатель для этой шаланды слабоват.
Уходим в ....
  RomanTik написав:Если производитель действительно будет производить эти автобусы (а не сделали единственный экземпляр чтобы повозить его по выставкам), то это однозначно плюс.

Все комплектующие и основные расходники импортные.
Отечественная замена качеством "как всегда"



"И Тризуб над Кремлем будет стоять как-то криво....". знаем ,помним , любим.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 23:32

Интересно, какова должна быть его стоимость, что бы на пригородном маршруте со всеми налогами он себя откатал за четыре года?
При платоспроможности отечественных пассажиров?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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