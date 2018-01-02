В Україні представили новий автобус «Тюльпан» стандарту...

Додано: Вів 02 січ, 2018 23:32

Интересно, какова должна быть его стоимость, что бы на пригородном маршруте со всеми налогами он себя откатал за четыре года?

При платоспроможности отечественных пассажиров?

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.