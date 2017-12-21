Незважаючи на гучні заяви уряду, не всім пенсіонерам пощастило отримати січневі пенсії до кінця року.
Дивися повний текст Не всі пенсіонери отримають січневі пенсії в грудні.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 01:04
Не всі пенсіонери отримають січневі пенсії в грудні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Не всі пенсіонери отримають січневі пенсії в грудні.
Додано: Сер 27 гру, 2017 01:05
ну это по нашему - сначала обещать и бить себя пяткой в грудь, а потом - обо..аться.
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