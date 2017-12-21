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Не всі пенсіонери отримають
січневі пенсії в грудні

Не всі пенсіонери отримають січневі пенсії в грудні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 01:04

Не всі пенсіонери отримають січневі пенсії в грудні

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на гучні заяви уряду, не всім пенсіонерам пощастило отримати січневі пенсії до кінця року.

Дивися повний текст Не всі пенсіонери отримають січневі пенсії в грудні.
R2
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ну это по нашему - сначала обещать и бить себя пяткой в грудь, а потом - обо..аться.
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RomanTik
 
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