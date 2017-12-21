Господарський суд Києва на вісім років відстрочив боржникам сплату більш ніж 9 млрд грн кредиту в "ПриватБанку".
Дивися повний текст Суд відстрочив на 8 років повернення кредитів ПриватБанку.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 08:51
Суд відстрочив на 8 років повернення кредитів ПриватБанку
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Дивися повний текст Суд відстрочив на 8 років повернення кредитів ПриватБанку.
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