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Суд відстрочив на 8 років
повернення кредитів ПриватБанку

Суд відстрочив на 8 років повернення кредитів ПриватБанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 08:51

Суд відстрочив на 8 років повернення кредитів ПриватБанку

Пропонуємо до обговорення:
Господарський суд Києва на вісім років відстрочив боржникам сплату більш ніж 9 млрд грн кредиту в "ПриватБанку".

Дивися повний текст Суд відстрочив на 8 років повернення кредитів ПриватБанку.
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