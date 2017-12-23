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Тариф "Новорічний".
Споживачам без лічильників не...

Тариф "Новорічний". Споживачам без лічильників не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 08:57

Тариф "Новорічний". Споживачам без лічильників не...

Пропонуємо до обговорення:
ВР дала українцям більше часу на встановлення індивідуальних лічильників газу, але за них доведеться платити зі своєї кишені.

Дивися повний текст Тариф "Новорічний". Споживачам без лічильників не відключать газ.
R2
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