ВР дала українцям більше часу на встановлення індивідуальних лічильників газу, але за них доведеться платити зі своєї кишені.
Дивися повний текст Тариф "Новорічний". Споживачам без лічильників не відключать газ.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 08:57
Тариф "Новорічний". Споживачам без лічильників не...
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Дивися повний текст Тариф "Новорічний". Споживачам без лічильників не відключать газ.
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