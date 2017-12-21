Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.
Дивися повний текст Сьогодні на кордоні з Росією розпочне роботу біометричний контроль.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 09:00
Сьогодні на кордоні з Росією розпочне роботу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сьогодні на кордоні з Росією розпочне роботу біометричний контроль.
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