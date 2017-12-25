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Tesla Roadster справді
відправиться в космос на борту...

Tesla Roadster справді відправиться в космос на борту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 09:04

Tesla Roadster справді відправиться в космос на борту...

Пропонуємо до обговорення:
На борту ракети-важковика Falcon Heavy під час першого польоту буде знаходитися електромобіль Tesla Roadster.

Дивися повний текст Tesla Roadster справді відправиться в космос на борту Falcon Heavy.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 09:05

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