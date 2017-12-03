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Альтернативна енергія: як
отримувати від держави 10 тис....

Альтернативна енергія: як отримувати від держави 10 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 09:07

Альтернативна енергія: як отримувати від держави 10 тис....

Пропонуємо до обговорення:
До 2020 року обленерго зобов'язане платити тим, хто встановив сонячні батареї.

Дивися повний текст Альтернативна енергія: як отримувати від держави 10 тис. грн щомісяця.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 09:07

А тепер беріть калькулятор, та рахуйте. 30т.$ це зараз трішки не 900т.гриців, а доход 10т. Гриців у СОНЯЧНУ ПОГОДУ, тобто місяців 6 в кращому випадку, отже дохід приблизно складе тищ 60 на рік. Питання, чи можливо взагалі повернути свої кошти? Це держава Україна, тут об'їбос на кожному кроці.
Ikiten
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 10:51

  Ikiten написав:А тепер беріть калькулятор, та рахуйте. 30т.$ це зараз трішки не 900т.гриців, а доход 10т. Гриців у СОНЯЧНУ ПОГОДУ, тобто місяців 6 в кращому випадку, отже дохід приблизно складе тищ 60 на рік. Питання, чи можливо взагалі повернути свої кошти? Це держава Україна, тут об'їбос на кожному кроці.

$30000 цена панелей * 27.9446 курс доллара = меньше 840 000 грн. 30 000 киловатт-часов в год, В ГОД, значит летом больше, зимой меньше но в год 30 т. 30000 Кв/час * 6грн = 180 000 грн в год если все продавать. 840 000 / 180 000 = 4,6 то есть меньше чем за 5 лет установка полностью себя окупает.
Dmitriy Glad
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 11:35

Re: Альтернативна енергія: як отримувати від держави 10 тис.

  Dmitriy Glad написав:$30000 цена панелей * 27.9446 курс доллара = меньше 840 000 грн. 30 000 киловатт-часов в год, В ГОД, значит летом больше, зимой меньше но в год 30 т. 30000 Кв/час * 6грн = 180 000 грн в год если все продавать. 840 000 / 180 000 = 4,6 то есть меньше чем за 5 лет установка полностью себя окупает.

По зеленому тарифу оплачується тільки залишок, тобто 30 000-12 000=18 000 кВт-год на рік. І АКБ треба міняти. Не сильно й вигідно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 11:37

Re: Альтернативна енергія: як отримувати від держави 10 тис.

С точки зрения получения дохода крайне сомнительные инвестиции - надо будет верстать очередной бюджет и этот зеленый тариф Рада отменит или фатально понизит одним законопроектом, не успеете спросить который час
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 11:47

Так и есть..
Если про "зеленый тариф" начинают писать в массы - значит все кто нужно уже заработал и лавочка скоро прикроется. Думаю, поля из солнечных батарей на юге Украины уже давно окупились.. и даже при снижении оплаты государством - будет выгодно их содержать. А вот для "пересiчного", как и водится, халявы не будет.
Mamaliga
 
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