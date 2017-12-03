Альтернативна енергія: як отримувати від держави 10 тис....
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Тут другая тема есть. Ставлю дома гальванически развязанный трехфазный инвертор 380/380. Иду к соседу и говорю: - давай замутим дело -я подключусь к твоему счётчику, ты будешь покупать электроэнергию у облэнерго по 1,70 грн, а я поставлю себе несколько солнечных панелей для отвода глаз, оформлю зеленый тариф и буду продавать по 6 грн. Погоняем электроэнергию по кругу. Профит потом делим пополам. А теперь перенесём эту "бизнес-модель" в масштабы наших владельцев заводов, пароходов, электростанций...
Сотрясание воздуха. Аналогии из нашей истории - сухой закон - вырубили виноградники. Или налог на деревья - вырубили сады. Еще был налог на окна, бабушка рассказывала как закладывали окна кирпичами . Еще было много разных попыток ввести налоги на всякие глупости. Просто говорит об ущербности и беспомощности тех кто у власти. Что тут обсуждать... их тоже вылечат
warlamp написав:В декабре был один солнечный день - 26 числа, и тот самый короткий в году. Т.е в декабре от СЭС были одни убытки, в виде оплаты дворнику высотных работ по расчистке батарей от снега.
какие глупости Никто такие расходы не учитывает Вон для киевской области прикидывают что 30КВт СЭС выработает +- 30МВт*ч ЭЭ за год. Это с учетом снега дождя и метели и менструаций, и исходя из этого и считают окупаемость под зелёный тариф. Это называется инсоляция и последние 1000 лет она более менее постоянная
А второй момент, человечество уже давно (после того как вылезло из пещер и начало строить храмы), больше использует разных видов энергоресурсов летом, а не зимой. Да и зимой электроэнергия дешевле (это в странах где есть оптовый рынок ЭЭ).
Pegasmaster написав: 20 га это ничто. ОДНО среднее поле это 60-120 га.
ну ну, расскажите это в Японии. Вас за идиота воспримут. Но речь не в гектарах, а в назначении использования с/х земель под другие нужды.
В тему Японии. Эти ребята молодцы. Последние 4 года умудряются по 10ГГвт в год солнечных панелей ставить. И это на ограниченной территории, среди гор, высотной застройки и островов. У них на солнечных СЭС вырабатывается больше энергии чем вырабатывают все Украинские ТЭС сжигая по 20 миллионов тонн угля в год. И еще сотни тысяч тонн мазута и кучу газа.
serega_rubin написав: В тему Японии. Эти ребята молодцы. Последние 4 года умудряются по 10ГГвт в год солнечных панелей ставить. И это на ограниченной территории, среди гор, высотной застройки и островов. У них на солнечных СЭС вырабатывается больше энергии чем вырабатывают все Украинские ТЭС сжигая по 20 миллионов тонн угля в год. И еще сотни тысяч тонн мазута и кучу газа.