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Альтернативна енергія: як
отримувати від держави 10 тис....

Альтернативна енергія: як отримувати від держави 10 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 15:42

Re: Альтернативна енергія: як отримувати від держави 10 тис.

Тут другая тема есть. Ставлю дома гальванически развязанный трехфазный инвертор 380/380. Иду к соседу и говорю: - давай замутим дело -я подключусь к твоему счётчику, ты будешь покупать электроэнергию у облэнерго по 1,70 грн, а я поставлю себе несколько солнечных панелей для отвода глаз, оформлю зеленый тариф и буду продавать по 6 грн. Погоняем электроэнергию по кругу. Профит потом делим пополам. :)
А теперь перенесём эту "бизнес-модель" в масштабы наших владельцев заводов, пароходов, электростанций...
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 16:13

Re: Альтернативна енергія: як отримувати від держави 10 тис.

  serega_rubin написав:Да и избыток газа и электричества можно подавать в сеть, красота.
А что вы на эту новость скажете: https://korrespondent.net/business/taxe ... irovye-smi
Radon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 16:20

  Radon написав:
  serega_rubin написав:Да и избыток газа и электричества можно подавать в сеть, красота.
А что вы на эту новость скажете: https://korrespondent.net/business/taxe ... irovye-smi

Сотрясание воздуха. Аналогии из нашей истории - сухой закон - вырубили виноградники. Или налог на деревья - вырубили сады. Еще был налог на окна, бабушка рассказывала как закладывали окна кирпичами :). Еще было много разных попыток ввести налоги на всякие глупости.
Просто говорит об ущербности и беспомощности тех кто у власти. Что тут обсуждать... их тоже вылечат :)
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 16:53

В декабре был один солнечный день - 26 числа, и тот самый короткий в году. Т.е в декабре от СЭС были одни убытки, в виде оплаты дворнику высотных работ по очистке батареи от снега.
warlamp
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 16:57

Re: Альтернативна енергія: як отримувати від держави 10 тис.

  Деньги написав:Где-то этим летом, один чиновник хвастался, мол на 20 га земли установили солнечную электростанцию. На 20 га СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЗЕМЛИ, вот так вот.

20 га это ничто. ОДНО среднее поле это 60-120 га.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:04

  warlamp написав:В декабре был один солнечный день - 26 числа, и тот самый короткий в году. Т.е в декабре от СЭС были одни убытки, в виде оплаты дворнику высотных работ по расчистке батарей от снега.

какие глупости :) Никто такие расходы не учитывает :) Вон для киевской области прикидывают что 30КВт СЭС выработает +- 30МВт*ч ЭЭ за год. Это с учетом снега дождя и метели и менструаций, и исходя из этого и считают окупаемость под зелёный тариф. Это называется инсоляция и последние 1000 лет она более менее постоянная :)

А второй момент, человечество уже давно (после того как вылезло из пещер и начало строить храмы), больше использует разных видов энергоресурсов летом, а не зимой. Да и зимой электроэнергия дешевле (это в странах где есть оптовый рынок ЭЭ).
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:57

  Pegasmaster написав: 20 га это ничто. ОДНО среднее поле это 60-120 га.

ну ну, расскажите это в Японии. Вас за идиота воспримут. Но речь не в гектарах, а в назначении использования с/х земель под другие нужды.
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 18:10

  Деньги написав:
  Pegasmaster написав: 20 га это ничто. ОДНО среднее поле это 60-120 га.

ну ну, расскажите это в Японии. Вас за идиота воспримут. Но речь не в гектарах, а в назначении использования с/х земель под другие нужды.

В тему Японии. Эти ребята молодцы. Последние 4 года умудряются по 10ГГвт в год солнечных панелей ставить. И это на ограниченной территории, среди гор, высотной застройки и островов.
У них на солнечных СЭС вырабатывается больше энергии чем вырабатывают все Украинские ТЭС сжигая по 20 миллионов тонн угля в год. И еще сотни тысяч тонн мазута и кучу газа.
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 18:43

  serega_rubin написав: В тему Японии. Эти ребята молодцы. Последние 4 года умудряются по 10ГГвт в год солнечных панелей ставить. И это на ограниченной территории, среди гор, высотной застройки и островов. У них на солнечных СЭС вырабатывается больше энергии чем вырабатывают все Украинские ТЭС сжигая по 20 миллионов тонн угля в год. И еще сотни тысяч тонн мазута и кучу газа.

Широта другая
Деньги
 
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