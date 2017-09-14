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Квартирне питання. Скільки
грошей Кабмін дає на житло...

Квартирне питання. Скільки грошей Кабмін дає на житло...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 09:11

Квартирне питання. Скільки грошей Кабмін дає на житло...

Пропонуємо до обговорення:
Держава виділяє гроші на купівлю житла на пільгових умовах.

Дивися повний текст Квартирне питання. Скільки грошей Кабмін дає на житло для українців.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 09:11

От тобі й корупція! Де пільги залежать від чиновника, де він вирішує дати чи не дати там процвітає корупція! Пора відмовитись від цихпопулістичнихпрограм!
bobo
 
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