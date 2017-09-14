Держава виділяє гроші на купівлю житла на пільгових умовах.
Дивися повний текст Квартирне питання. Скільки грошей Кабмін дає на житло для українців.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 09:11
Квартирне питання. Скільки грошей Кабмін дає на житло...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Квартирне питання. Скільки грошей Кабмін дає на житло для українців.
Додано: Сер 27 гру, 2017 09:11
От тобі й корупція! Де пільги залежать від чиновника, де він вирішує дати чи не дати там процвітає корупція! Пора відмовитись від цихпопулістичнихпрограм!
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