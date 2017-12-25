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Чи стали українці жити
краще (інфографіка)

Чи стали українці жити краще (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 09:13

Чи стали українці жити краще (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Чи змінилося на краще життя українців останнім часом.

Дивися повний текст Чи стали українці жити краще (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 09:13

Что то в статистике не то. И мне кажется что кто то изрядно попотел что бы натянуть столь ужасную экономику в такие сказочные цифры. Я всё чаще и чаще вижу на улице людей которые не могут себе позволить ни коммунальные, ни одежду , ни еду. Спросите у любого продавца или бизнесмена, о уровнях продаж. И большинство ответит что сегодняшние показатели далеки от идеала.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 09:16

Так же хочется отметить что установленный прожиточный минимум, минимальная пенсия - это посути уже и есть уровень ниже черты бедности.
Пенсионер получающий 1200-1400 грн пенсии не в состоянии на неё оплатить коммунальные и нормально кушать.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 09:27

че за бред??? уровень бедности 12% ????? 80% - поверю, но не 12%
Prod
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 09:36

Re: Чи стали українці жити краще (інфографіка)

  Prod написав:уровень бедности 12% ?????


Да, вранье. Как минимум все получатели субсидий это бедные, живущие на подачки и таковых в Украине около 7 млн + ... семей, переведем семьи в количество граждан ... и какие 12 % даже близко нет такой цифры.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 09:39

ООН: более 80% жителей Украины находятся за чертой бедности.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 09:46

  Igorten написав:
  Prod написав:уровень бедности 12% ?????


Да, вранье. Как минимум все получатели субсидий это бедные, живущие на подачки и таковых в Украине около 7 млн + ... семей, переведем семьи в количество граждан ... и какие 12 % даже близко нет такой цифры.

Большинство из тех кто получили субсидии не бедные, а ленивые или хитрожопые.
В Киеве я преподавателя по англ в своем районе искал больше 2х недель, ни кто не хотел заниматься после 8 вечера. В любое время пробки, ни смотря на то что горючее как бы дорогое. В общественном транспорте у каждой второй барышни Айфон и шмот не за 3 коп. Такая же ситуация в любом крупном городе.
зы в пятницу Убер оценил мою поездку по Киеву в 400 грн (при обычной цене в 120) и то машину ждал мин 20.
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 09:51

Этот график больше соответствует количеству людей считающих себя обеспеченными, в Украине. Смотрим, в 2017 году 12% обеспеченных, вполне верю.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 10:29

Re: Чи стали українці жити краще (інфографіка)

если за критерий "черта бедности" брать не средний доход на человека, а именно таковые расходы на питание и жилье, то за этой чертой реально намного больше 12% украинцев. Ибо 132 грн/день (5$) на человека - это около 4 тыс грн/мес, на среднюю семью с 4-х человек - около 16тыс/мес. Подавляющее большинство питается и оплачивает коммуналку, укладываясь в меньшую сумму.
Roman Tik
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 10:43

Какой цинизм! Опустили в несколько раз, а теперь нанимают различных "аналитиков", чтобы убедить народ, что живется лучше.
ygn
 
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