Чи змінилося на краще життя українців останнім часом.
Дивися повний текст Чи стали українці жити краще (інфографіка).
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Додано: Сер 27 гру, 2017 09:13
Чи стали українці жити краще (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи стали українці жити краще (інфографіка).
Додано: Сер 27 гру, 2017 09:13
Что то в статистике не то. И мне кажется что кто то изрядно попотел что бы натянуть столь ужасную экономику в такие сказочные цифры. Я всё чаще и чаще вижу на улице людей которые не могут себе позволить ни коммунальные, ни одежду , ни еду. Спросите у любого продавца или бизнесмена, о уровнях продаж. И большинство ответит что сегодняшние показатели далеки от идеала.
Додано: Сер 27 гру, 2017 09:16
Так же хочется отметить что установленный прожиточный минимум, минимальная пенсия - это посути уже и есть уровень ниже черты бедности.
Пенсионер получающий 1200-1400 грн пенсии не в состоянии на неё оплатить коммунальные и нормально кушать.
Додано: Сер 27 гру, 2017 09:36
Re: Чи стали українці жити краще (інфографіка)
Додано: Сер 27 гру, 2017 09:46
Большинство из тех кто получили субсидии не бедные, а ленивые или хитрожопые.
В Киеве я преподавателя по англ в своем районе искал больше 2х недель, ни кто не хотел заниматься после 8 вечера. В любое время пробки, ни смотря на то что горючее как бы дорогое. В общественном транспорте у каждой второй барышни Айфон и шмот не за 3 коп. Такая же ситуация в любом крупном городе.
зы в пятницу Убер оценил мою поездку по Киеву в 400 грн (при обычной цене в 120) и то машину ждал мин 20.
Додано: Сер 27 гру, 2017 09:51
Этот график больше соответствует количеству людей считающих себя обеспеченными, в Украине. Смотрим, в 2017 году 12% обеспеченных, вполне верю.
Додано: Сер 27 гру, 2017 10:29
Re: Чи стали українці жити краще (інфографіка)
если за критерий "черта бедности" брать не средний доход на человека, а именно таковые расходы на питание и жилье, то за этой чертой реально намного больше 12% украинцев. Ибо 132 грн/день (5$) на человека - это около 4 тыс грн/мес, на среднюю семью с 4-х человек - около 16тыс/мес. Подавляющее большинство питается и оплачивает коммуналку, укладываясь в меньшую сумму.
Додано: Сер 27 гру, 2017 10:43
Какой цинизм! Опустили в несколько раз, а теперь нанимают различных "аналитиков", чтобы убедить народ, что живется лучше.
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