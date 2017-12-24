Чи стали українці жити краще (інфографіка)

Додано: Сер 27 гру, 2017 17:12

Смотря с чем и в чём сравнивать.

В гривне в цифрах в сравнении с 2015-2016 зп немного выросли.

В $ доходы упали и продолжают падать.

Пры злочинний влади мог позволить себе семью, и даже путешествовать 2 раза в год, накопления были.

Были соцпакет на работе, коллеги заменяющие по должности, корпоративы, премии.

Сейчас - все это отменили, просто выживание, что заработал то съел и заплатил коммуналку и купил ботинки да джинсы на секонде в замен дырявых. Какая семья - женщины мужиков с з/п $200 уже за человека не считают. Какие накопления при таком доходе?

Смартфоны подешевели потому что рынок насытился, к доходам отношения это не имеет.

Компьютеры конца 90х - начала 00х уже на металлолом сдают в сборе в рабочем сосотоянии, через 5-7 лет и смартфоны будут принимать на килограммы.