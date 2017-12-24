я не вам писал, а svyatoslav_voronov
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 16:48
Re: Чи стали українці жити краще (інфографіка)
Додано: Сер 27 гру, 2017 16:49
Додано: Сер 27 гру, 2017 16:53
Re: Чи стали українці жити краще (інфографіка)
"Майже 70% українців вважають, що ситуація в Україні протягом року погіршилась - опитування"
Даже если некоторые проффи по несколько раз радостно всё хвалили.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Сер 27 гру, 2017 16:53
Re: Чи стали українці жити краще (інфографіка)
5$ в день, це 16700грн в місяць для сім'ї з 4 чоловік. Така сім'я може легко робити заощадження в селі або в районі! Не знаю, ми певно живело в різних Українах, або у вас завищені вимоги до рівня життя.
Але скоріш за все ваш дохід значно більше ніж 16К і ви просто не розумієте людей, які живуть на менші гроші.
Додано: Сер 27 гру, 2017 16:55
Re: стали українці жити краще
Ну, улучшение, так улучшение. Не будем спорить.
Переходим к следующей новости.
Додано: Сер 27 гру, 2017 17:12
Смотря с чем и в чём сравнивать.
В гривне в цифрах в сравнении с 2015-2016 зп немного выросли.
В $ доходы упали и продолжают падать.
Пры злочинний влади мог позволить себе семью, и даже путешествовать 2 раза в год, накопления были.
Были соцпакет на работе, коллеги заменяющие по должности, корпоративы, премии.
Сейчас - все это отменили, просто выживание, что заработал то съел и заплатил коммуналку и купил ботинки да джинсы на секонде в замен дырявых. Какая семья - женщины мужиков с з/п $200 уже за человека не считают. Какие накопления при таком доходе?
Смартфоны подешевели потому что рынок насытился, к доходам отношения это не имеет.
Компьютеры конца 90х - начала 00х уже на металлолом сдают в сборе в рабочем сосотоянии, через 5-7 лет и смартфоны будут принимать на килограммы.
Додано: Сер 27 гру, 2017 17:19
считать рост в "бумаге", коей является гривна - бесполезное занятие.
$200 - сегодня это реально мало. у меня на магазинах под домом висит не одно объявление по найму простого ПРОДАВЦА в продуктовый магазин - 6-7 тыс. грн. это примерно $220-255.
Но я думаю, что если женщина считает мужика за человека только при наличии энной суммы денег - то она достойна именно его
Востаннє редагувалось deniska в Сер 27 гру, 2017 17:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 гру, 2017 17:45
не вижу падения выбора и качества еды в супермаркетах.
секонд-хэнд иногда посещаю, там можно найти штуки, которые нельзя найти больше нигде, кроме того, у меня вечная проблема с размерами, сначала ищу то что нравится, а потом "хоть бы что налезло". а в сэконде как правило размеры более подходящие. корона при этом не падает ))
я вообще насчет счастья говорил по статье. если по личным субъективным ощущениям, то мы уровня 2012 еще не достигли, но с 2015 года идет постоянный непрерывный медленный рост после падения, связанного с прыжком курса. когда объявят среднюю зп за декабрь, думаю она перевалит 300$
Додано: Сер 27 гру, 2017 17:50
deniska, наверное затем что кусок мяса весом в 150 - 200 г человек может съесть не напрягаясь, а вот аналогичный по весу кусок сала - уже как-то не полезет. Поэтому дешевле закинуться салом чем мясом. Ну это сугубо мое ИМХО...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
Додано: Сер 27 гру, 2017 17:55
galex, вы живете в столице? тогда понятно почему не видите уменьшения ассортимента товаров. Попробуйте зайти в супермаркет в райцентре - сильно удивитесь. Там же зайдите и в секонд-хенд и посмотрите что именно там покупают люди - тоже наверно удивитесь, но они берут не эксклюзивные вещи, а даже постельное белье.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
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