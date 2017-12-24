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Чи стали українці жити
краще (інфографіка)

Чи стали українці жити краще (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:56

  v0f41k написав:Пры злочинний влади мог позволить себе семью, и даже путешествовать 2 раза в год, накопления были.
Были соцпакет на работе, коллеги заменяющие по должности, корпоративы, премии.
Сейчас - все это отменили, просто выживание


Я не понял, семью отменили? До чего дошла кровавая хунта...

Кстати, можно ссылку на постановление об отмене семьи? И заодно ссылку на постановление о запрете зарабатывать деньги?

Заранее спасибо.
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Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 18:57

  Дваждыдвашник написав:Много прожрали?
C 26 до 20 млрд долларов снизились - ужас!
При этом ВВП в 2010 составлял 136 419 млн USD, а в 2013 - 183 310 млн USD.
В 2016, для справки - 93 270 млн USD.
По платежному балансу:
- 2010 5031 млн USD;
- 2011 -(минус) 2455 млн USD;
- 2012 - (минус) 4175 млн USD;
- 2013 2023 млн USD;
Ужасные дыры платежного баланса, да.
Аккуратнее надо фейки вкидывать, ну глупо же выглядите.


а пруфы не дадите ли на ваши циферки?
Вот вам падение ЗВР за 2 года плюс два месяца до побега яныка - с 31,4 до 15,1 - более чем в 2 раза.
Зображення

Ссылка: https://index.minfin.com.ua/index/assets/

Вот вам отрицательный внешний баланс (минус примерно 30 миллиардов$ за 2 года):

Зображення

Ссылка https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/eximp/

Кстати, сейчас опять лезем в минус, поэтому либо аккуратно приспустят доллар к 29-30 за год-полтора, выровняв баланс за счет уменьшения импорта, либо можно популистически прибить гвоздями курс 27 аж до выборов 2019, а потом прыгнуть сразу на 40 (потому что когда курс искусственно держат заниженным, это гнобит экспортеров и стимулирует импортеров, что в свою очередь приводит к дальнейшему усугублению минуса).

И да, кстати довольно глупо приводить цифры ВВП в долларах, если вы их вычисляете по курсу, который искусственно занижен. Кроме того, абсолютные цифры не учитывают того факта, что у нас немножко уменьшилась страна и кол-во населения. А вот если взять показатель на душу и по ППС (который как раз сглаживает те искажения, которые вносятся занижением курса), то окажется что у нас почти сравнялось прогнозное 2017 с показателем 2013 года
https://knoema.ru/atlas/%D0%A3%D0%BA%D1 ... 0%B8%D1%8F
galex
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 19:06

  mister-svet написав:"Майже 70% українців вважають, що ситуація в Україні протягом року погіршилась - опитування" http://www.unn.com.ua/uk/news/1706766-m ... pituvannya
Даже если некоторые проффи по несколько раз радостно всё хвалили.


здесь все стабильно

Большая часть граждан Украины - 71% - считают, что ситуация в стране за последний год ухудшилась, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

28 декабря 2013 (т.е. как бы максимальный в истории ВВП и средняя зарплата)
http://www.interfax.ru/world/349467

думаю что по нытью мы в мировых лидерах. это еще со школы, вечное "пани знущаються над нами, кріпаки надалі зубожіють, усі плачуть, село та корова...". И "Ще не вмерла" в начале гимна как вишенка на торте. Зато вороженьки должны сгинуть "як роса на сонцi", т.е. как-нибудь самопроизвольно, без наших усилий, жизнь сама собой должна наладиться. когда-нибудь.
galex
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