Чи стали українці жити краще (інфографіка)

Додано: Сер 27 гру, 2017 18:57

Дваждыдвашник написав: Много прожрали?

C 26 до 20 млрд долларов снизились - ужас!

При этом ВВП в 2010 составлял 136 419 млн USD, а в 2013 - 183 310 млн USD.

В 2016, для справки - 93 270 млн USD.

По платежному балансу:

- 2010 5031 млн USD;

- 2011 -(минус) 2455 млн USD;

- 2012 - (минус) 4175 млн USD;

- 2013 2023 млн USD;

Ужасные дыры платежного баланса, да.

Аккуратнее надо фейки вкидывать, ну глупо же выглядите. Много прожрали?C 26 до 20 млрд долларов снизились - ужас!При этом ВВП в 2010 составлял 136 419 млн USD, а в 2013 - 183 310 млн USD.В 2016, для справки - 93 270 млн USD.По платежному балансу:- 2010 5031 млн USD;- 2011 -(минус) 2455 млн USD;- 2012 - (минус) 4175 млн USD;- 2013 2023 млн USD;Ужасные дыры платежного баланса, да.Аккуратнее надо фейки вкидывать, ну глупо же выглядите.

а пруфы не дадите ли на ваши циферки?Вот вам падение ЗВР за 2 года плюс два месяца до побега яныка - с 31,4 до 15,1 - более чем в 2 раза.Ссылка:Вот вам отрицательный внешний баланс (минус примерно 30 миллиардов$ за 2 года):СсылкаКстати, сейчас опять лезем в минус, поэтому либо аккуратно приспустят доллар к 29-30 за год-полтора, выровняв баланс за счет уменьшения импорта, либо можно популистически прибить гвоздями курс 27 аж до выборов 2019, а потом прыгнуть сразу на 40 (потому что когда курс искусственно держат заниженным, это гнобит экспортеров и стимулирует импортеров, что в свою очередь приводит к дальнейшему усугублению минуса).И да, кстати довольно глупо приводить цифры ВВП в долларах, если вы их вычисляете по курсу, который искусственно занижен. Кроме того, абсолютные цифры не учитывают того факта, что у нас немножко уменьшилась страна и кол-во населения. А вот если взять показатель на душу и по ППС (который как раз сглаживает те искажения, которые вносятся занижением курса), то окажется что у нас почти сравнялось прогнозное 2017 с показателем 2013 года