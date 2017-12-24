Чи стали українці жити краще (інфографіка)

Я не понял, семью отменили? До чего дошла кровавая хунта...
Кстати, можно ссылку на постановление об отмене семьи? И заодно ссылку на постановление о запрете зарабатывать деньги?
Заранее спасибо.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 17:56
Я не понял, семью отменили? До чего дошла кровавая хунта...
Кстати, можно ссылку на постановление об отмене семьи? И заодно ссылку на постановление о запрете зарабатывать деньги?
Заранее спасибо.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Сер 27 гру, 2017 18:57
а пруфы не дадите ли на ваши циферки?
Вот вам падение ЗВР за 2 года плюс два месяца до побега яныка - с 31,4 до 15,1 - более чем в 2 раза.
Ссылка:
Вот вам отрицательный внешний баланс (минус примерно 30 миллиардов$ за 2 года):
Ссылка
Кстати, сейчас опять лезем в минус, поэтому либо аккуратно приспустят доллар к 29-30 за год-полтора, выровняв баланс за счет уменьшения импорта, либо можно популистически прибить гвоздями курс 27 аж до выборов 2019, а потом прыгнуть сразу на 40 (потому что когда курс искусственно держат заниженным, это гнобит экспортеров и стимулирует импортеров, что в свою очередь приводит к дальнейшему усугублению минуса).
И да, кстати довольно глупо приводить цифры ВВП в долларах, если вы их вычисляете по курсу, который искусственно занижен. Кроме того, абсолютные цифры не учитывают того факта, что у нас немножко уменьшилась страна и кол-во населения. А вот если взять показатель на душу и по ППС (который как раз сглаживает те искажения, которые вносятся занижением курса), то окажется что у нас почти сравнялось прогнозное 2017 с показателем 2013 года
Додано: Сер 27 гру, 2017 19:06
здесь все стабильно
Большая часть граждан Украины - 71% - считают, что ситуация в стране за последний год ухудшилась, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.
28 декабря 2013 (т.е. как бы максимальный в истории ВВП и средняя зарплата)
думаю что по нытью мы в мировых лидерах. это еще со школы, вечное "пани знущаються над нами, кріпаки надалі зубожіють, усі плачуть, село та корова...". И "Ще не вмерла" в начале гимна как вишенка на торте. Зато вороженьки должны сгинуть "як роса на сонцi", т.е. как-нибудь самопроизвольно, без наших усилий, жизнь сама собой должна наладиться. когда-нибудь.
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