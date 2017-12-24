Чи стали українці жити краще (інфографіка)

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lapay написав:Треба спитати в тих парней, які ще тут. Мучаються, ниють на форумах, але стійко чекають
Новости у нас такие "ноющие". Значит новостей надо меньше. А телевизор вообще запретить. Народ будет больше времени на улице проводить, станет здоровее. Майданы заменить простыми перекрестками. Чтобы не провоцировать.
Вкладчик1234 написав:Или "пакращення" в том, что раньше покупали Samsung, LG, Apple, а сейчас Xiaomi, Meizu и Homtom? Причём не в наших магазинах, а на Али. Потому что не могут себе позволить переплатить за "доставку, сервис и т.п."?
При "злочинной владе" никто и не знал про всякие Meizu и Xiaomi
Эта оценка по моделям телефонов не имеет смысла. И те же Мейзу и Сяоми это далеко не одни бюджетные модели. Просто "раньше" их просто или не было на рынке или они были менее популярны. И оценка того, что большинство куплено на Али а не Розетках/Цитрусах/Алло и прочих Комфи вообще ничем не подтверждена
svyatoslav_voronov написав:Давайте упомянем наконец о стоимости нашего бесплатного образования начиная с поборов в детских садах (на ложки-вилки дайте по 500грн), школ, заканчивая колледжами и институтами..
Нет давно в детсадах поборов на ложки-вилки, если уж вы вспомнили Черкассы, до абсурда порой, даже если сами родители готовы скинуться, руководство детсада отказывается. Колледжи с институтами - на бюджете платят только бездари, чтоб остаться на бюджете. Другой вопрос как они туда попадают
Насчёт массового перевода на неполную ставку после поднятия минималка - лукавите. Мало того, что из знакомых даже в небольших городах никого так не перевели, так и по тем же данным госстата на минималке всего порядка 10% сидит
svyatoslav_voronov написав:Давайте упомянем наконец о стоимости нашего бесплатного образования начиная с поборов в детских садах (на ложки-вилки дайте по 500грн), школ, заканчивая колледжами и институтами..
Нет давно в детсадах поборов на ложки-вилки, если уж вы вспомнили Черкассы, до абсурда порой, даже если сами родители готовы скинуться, руководство детсада отказывается. Колледжи с институтами - на бюджете платят только бездари, чтоб остаться на бюджете. Другой вопрос как они туда попадают
Насчёт массового перевода на неполную ставку после поднятия минималка - лукавите. Мало того, что из знакомых даже в небольших городах никого так не перевели, так и по тем же данным госстата на минималке всего порядка 10% сидит
Что касается поборов в учебных заведениях, то в школах чаще всего жаловались на обязательные благотворительные взносы (72,2%), в вузах — на принудительную покупку учебников для зачета (27,5%) и на использование "блата" (11,6%), в детсадах — на необходимость покупать недорогие подарки для воспитателей (43,7%).
svyatoslav_voronov написав:Давайте упомянем наконец о стоимости нашего бесплатного образования начиная с поборов в детских садах (на ложки-вилки дайте по 500грн), школ, заканчивая колледжами и институтами..
Нет давно в детсадах поборов на ложки-вилки, если уж вы вспомнили Черкассы, до абсурда порой, даже если сами родители готовы скинуться, руководство детсада отказывается. Колледжи с институтами - на бюджете платят только бездари, чтоб остаться на бюджете. Другой вопрос как они туда попадают
Насчёт массового перевода на неполную ставку после поднятия минималка - лукавите. Мало того, что из знакомых даже в небольших городах никого так не перевели, так и по тем же данным госстата на минималке всего порядка 10% сидит
Что касается поборов в учебных заведениях, то в школах чаще всего жаловались на обязательные благотворительные взносы (72,2%), в вузах — на принудительную покупку учебников для зачета (27,5%) и на использование "блата" (11,6%), в детсадах — на необходимость покупать недорогие подарки для воспитателей (43,7%).
В Кривом Роге ветеран АТО объявил "войну" школьным поборам
Я не могу судить о всех детсадах в стране, но раз человек упомянул Черкассы - а у меня там родичи с детьми - так никаких поборов и близко. В школах хуже. В вузах ноют те же кто сам и платит за зачёты, ибо лентяй или умом слабоват
Faceless написав:Насчёт массового перевода на неполную ставку после поднятия минималка - лукавите. Мало того, что из знакомых даже в небольших городах никого так не перевели, так и по тем же данным госстата на минималке всего порядка 10% сидит
Если не перевели, то многие у нас сделали так. Реальный пример: была доплата в размере 1200 грн., ее убрали, а добавили тех несчастных 500 грн., к окладу к существующим тогда 2700. Улучшение? Улучшение. Эти люди долго не будут думать над тем куда засунуть тот госстат.