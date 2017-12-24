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Чи стали українці жити
краще (інфографіка)

Чи стали українці жити краще (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 20:27

Re: чи встали

  antey1969 написав:чего это против таких славных парней ополчились в 2013-м

Не знаем мы тех, кто ополчился. Под балаклавами они скрывались.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 20:32

Re: Чи стали українці жити краще (інфографіка)

  antey1969 написав:Ну, если кому-то легче, когда их натягивают по полной программе "хлопці" вместо "парней" - тогда да

Не знаю. Треба спитати в тих парней, які ще тут. Мучаються, ниють на форумах, але стійко чекають Вовочку-визволителя із укроповського сексуального полону. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 20:52

Re: полон

  lapay написав:Треба спитати в тих парней, які ще тут. Мучаються, ниють на форумах, але стійко чекають

Новости у нас такие "ноющие". Значит новостей надо меньше. А телевизор вообще запретить. Народ будет больше времени на улице проводить, станет здоровее.
Майданы заменить простыми перекрестками. Чтобы не провоцировать.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 20:54

Re: Чи стали українці жити краще (інфографіка)

Вкладчик1234 написав:Или "пакращення" в том, что раньше покупали Samsung, LG, Apple, а сейчас Xiaomi, Meizu и Homtom? Причём не в наших магазинах, а на Али. Потому что не могут себе позволить переплатить за "доставку, сервис и т.п."?

При "злочинной владе" никто и не знал про всякие Meizu и Xiaomi


Эта оценка по моделям телефонов не имеет смысла. И те же Мейзу и Сяоми это далеко не одни бюджетные модели. Просто "раньше" их просто или не было на рынке или они были менее популярны. И оценка того, что большинство куплено на Али а не Розетках/Цитрусах/Алло и прочих Комфи вообще ничем не подтверждена
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 22:05

Re: Чи стали українці жити краще (інфографіка)

svyatoslav_voronov написав:Давайте упомянем наконец о стоимости нашего бесплатного образования начиная с поборов в детских садах (на ложки-вилки дайте по 500грн), школ, заканчивая колледжами и институтами..

Нет давно в детсадах поборов на ложки-вилки, если уж вы вспомнили Черкассы, до абсурда порой, даже если сами родители готовы скинуться, руководство детсада отказывается.
Колледжи с институтами - на бюджете платят только бездари, чтоб остаться на бюджете. Другой вопрос как они туда попадают

Насчёт массового перевода на неполную ставку после поднятия минималка - лукавите. Мало того, что из знакомых даже в небольших городах никого так не перевели, так и по тем же данным госстата на минималке всего порядка 10% сидит
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 22:17

  Faceless написав:
svyatoslav_voronov написав:Давайте упомянем наконец о стоимости нашего бесплатного образования начиная с поборов в детских садах (на ложки-вилки дайте по 500грн), школ, заканчивая колледжами и институтами..

Нет давно в детсадах поборов на ложки-вилки, если уж вы вспомнили Черкассы, до абсурда порой, даже если сами родители готовы скинуться, руководство детсада отказывается.
Колледжи с институтами - на бюджете платят только бездари, чтоб остаться на бюджете. Другой вопрос как они туда попадают

Насчёт массового перевода на неполную ставку после поднятия минималка - лукавите. Мало того, что из знакомых даже в небольших городах никого так не перевели, так и по тем же данным госстата на минималке всего порядка 10% сидит

Насчет отсутствия поборов в школах/детсадах/вузах не соглашусь
http://pauluskp.com/news/7f3274be4
http://pauluskp.com/news/afedbc645
вот еще, просто в гугле нашел
https://www.segodnya.ua/ukraine/korrupciya-v-ukraine-za-chto-ukraincy-platyat-v-bolnicah-shkolah-i-sudah-1060121.html
цитирую
Что касается поборов в учебных заведениях, то в школах чаще всего жаловались на обязательные благотворительные взносы (72,2%), в вузах — на принудительную покупку учебников для зачета (27,5%) и на использование "блата" (11,6%), в детсадах — на необходимость покупать недорогие подарки для воспитателей (43,7%).

на том же сайте
https://www.segodnya.ua/regions/dnepr/v-krivom-roge-veteran-ato-obyavil-voynu-shkolnym-poboram-1100832.html
В Кривом Роге ветеран АТО объявил "войну" школьным поборам
deniska
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 22:22

Re: Чи стали українці жити краще (інфографіка)

Тачевыпаритесь?
Украинцы стали жить лучше!
За пару минут можно накидать список этих украинцев.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 22:23

Re: Чи стали українці жити краще (інфографіка)

deniska написав:
  Faceless написав:
svyatoslav_voronov написав:Давайте упомянем наконец о стоимости нашего бесплатного образования начиная с поборов в детских садах (на ложки-вилки дайте по 500грн), школ, заканчивая колледжами и институтами..

Нет давно в детсадах поборов на ложки-вилки, если уж вы вспомнили Черкассы, до абсурда порой, даже если сами родители готовы скинуться, руководство детсада отказывается.
Колледжи с институтами - на бюджете платят только бездари, чтоб остаться на бюджете. Другой вопрос как они туда попадают

Насчёт массового перевода на неполную ставку после поднятия минималка - лукавите. Мало того, что из знакомых даже в небольших городах никого так не перевели, так и по тем же данным госстата на минималке всего порядка 10% сидит

Насчет отсутствия поборов в школах/детсадах/вузах не соглашусь
http://pauluskp.com/news/7f3274be4
http://pauluskp.com/news/afedbc645
вот еще, просто в гугле нашел
https://www.segodnya.ua/ukraine/korrupciya-v-ukraine-za-chto-ukraincy-platyat-v-bolnicah-shkolah-i-sudah-1060121.html
цитирую
Что касается поборов в учебных заведениях, то в школах чаще всего жаловались на обязательные благотворительные взносы (72,2%), в вузах — на принудительную покупку учебников для зачета (27,5%) и на использование "блата" (11,6%), в детсадах — на необходимость покупать недорогие подарки для воспитателей (43,7%).

на том же сайте
https://www.segodnya.ua/regions/dnepr/v-krivom-roge-veteran-ato-obyavil-voynu-shkolnym-poboram-1100832.html
В Кривом Роге ветеран АТО объявил "войну" школьным поборам
Я не могу судить о всех детсадах в стране, но раз человек упомянул Черкассы - а у меня там родичи с детьми - так никаких поборов и близко.
В школах хуже.
В вузах ноют те же кто сам и платит за зачёты, ибо лентяй или умом слабоват
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 23:09

  Faceless написав:Насчёт массового перевода на неполную ставку после поднятия минималка - лукавите. Мало того, что из знакомых даже в небольших городах никого так не перевели, так и по тем же данным госстата на минималке всего порядка 10% сидит


Если не перевели, то многие у нас сделали так. Реальный пример: была доплата в размере 1200 грн., ее убрали, а добавили тех несчастных 500 грн., к окладу к существующим тогда 2700. Улучшение? Улучшение.
Эти люди долго не будут думать над тем куда засунуть тот госстат.
Black Jack - White Business
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