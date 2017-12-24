Чи стали українці жити краще (інфографіка)

Додано: Сер 27 гру, 2017 20:54

Вкладчик1234 написав: Или "пакращення" в том, что раньше покупали Samsung, LG, Apple, а сейчас Xiaomi, Meizu и Homtom? Причём не в наших магазинах, а на Али. Потому что не могут себе позволить переплатить за "доставку, сервис и т.п."?



При "злочинной владе" никто и не знал про всякие Meizu и Xiaomi

Эта оценка по моделям телефонов не имеет смысла. И те же Мейзу и Сяоми это далеко не одни бюджетные модели. Просто "раньше" их просто или не было на рынке или они были менее популярны. И оценка того, что большинство куплено на Али а не Розетках/Цитрусах/Алло и прочих Комфи вообще ничем не подтверждена