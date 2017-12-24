Чи стали українці жити краще (інфографіка)

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Лично я таких не встречала, но меняется структура домашнего питания. Мы с подругами, естественно, обсуждаем готовку. Так вот - нормальной еды стало меньше. Кто-то стал есть много картошки, в результате поправился. Кто-то варить больше каш. Но даже если их менять, то каша это не мясо с овощами. Все сытые, но так ли надо питаться? Особенно детям? С рыбой вообще плохо. Отец любит скумбрию домашней засолки. Но рыба, купленная не в самом дешевом магазине (Космос) расползается под руками, когда ее режут. А продают, как рыбу быстрой заморозки. Пару раз купила - и перестала тратить деньги зря. И так со многим.
Сейчас в Сильпо акция на карпа свежего, 39,90 грн/кг, согласна, что это не скумбрия, но и не тюлька. Овощи - это не только брокколи и болгарский перец по 80 грн/кг, а и лук, свекла и морковь, а они дешевые. Овсянка не быстрого приготовления (12 грн/кг) куда полезней картошки. Мясо тоже можно найти дешевле, чем биток свиной. Те же куриные желудки, сердца и печень относительно не дорогие.
Я неплохо готовлю и стараюсь покупать хорошие продукты, чтобы в будущем не тратиться на лекарства. Да и вкусно . Кстати, ни луком, ни морковью, ни свеклой не пренебрегаем ). Особенно домашней квашеной капустой .
Востаннє редагувалось Hella в Чет 28 гру, 2017 17:00, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:А вы вообще что, ожидали однозначных результатов от масштабного исторического для страны события?
Нет, только ухудшений, правда не столько.ъ Собственно главным результатом стал полный развал государственных институций, который особенно ярко виден в потере государством монополии на насилие. Возвращаясь к теме топика - это явно не способствует улучшению жизни.
Позитивчик написав:. Вибачаюсь, але хіба це не говорить про ніщиту, що люди мусять купувати найдешевші продукти, а не можуть собі дозволити, хоча б "середньої" вартості харчі?
Вы меня не поняли, я писала о том, что можно питаться хорошо, но не дорого. Чем карп и каша с морковкой плохие? Или обязательно надо тонны майонеза, свиные рульки и семгу на гриле? Организму нужен белок, его можно брать как из дорогих продуктов, так и из недорогих бобовых. По сути и то, и то белок, так зачем платить больше? ))))
Пардон, мадам, но никогда карп по своей пользе не приблизится к семге.
Пардон, мсье, но карп куда полезней, чем сыровяленная колбаса с кучей Ешек по 250 грн за кг. Да и на счет семги я бы не была так категорична, если учесть чем ее кормят и как ее к нам везут.
Эти вещи нельзя рассматривать в виде «сегодня пришли какие-то люди, и все поломали. А еще вчера - все было хорошо».
Т.е это причины и следствия. И даже не в интервале 2010-2013. Регионалы вновь обрели власть в 2006, когда вернулся сбежавший янукович, дав для внешних приличий досидеть Ющенко, да и так все дешевле выходило - нежели стычка. Для всех. Хотя, повторяясь, это все одна публика. И от того, что поменялись таблички на кабинетах - никуда не делась их совместные молодость и дела «боевые», девочки и подписание контрактов в саунах, и все такое - которое им гораздо дороже, и гораздо больше связывает - нежели с каким-то народом.
Другие - это были те, кто вышел на Майдан, не из компании этой публики. И это реально напугало и кремль, и эту публику - у которой опять таки, и с кремлем больше общего, нежели с собственным народом. Так что им ничего не оставалось как «возглавить» - следуя многим наглядгым историческим примерам. Тут можно сказать больше - если бы реально пришли новые люди, то скорее всего и войны не было, или она закончилась бы гораздо быстрее. Реально новых, из приглашенных иностранцев - довольно быстро проводили восвояси, когда те «отработали» срок минимально необходимый чтобы дали кредиты МВФ, и подобное. Все эти «новые» иностранцы - совершенно не вписывались в старые, добрые хорошие наработанные схемы «новых» с 2014г украинцев, 2/3 из которых с лугандонской пропиской, были и есть, как ни в чем ни бывало. И доят вас сегодня, как и до 2013, правда тогда еще было что доить... «Новый» ахметов, например... с очередным повышением электрики. Возможно это без аффилированности с властью, «новой» в частности?
Т.е резюмируя, прична кризиса в 2013 - был приход лугандонских уголовников в 2006, точнее их возвращение, ибо привел их Кучма еще в конце 90х. Равно как и развал совка в 1991 - причиной не был Горбачев, кровь от плоти продукт совка. Как минимум начало финала этого «колосса» было положено в 1979 с вводом войск в Афганистан, потом сбитие корейского Боинга (ничего не напомнили пару этих моментов?), потом вынужденная перестройка, позорное бегство из Афганистана, развал совка, стена, 1991, 1993.... а не какой-то дедушка в кофте, дрожащими ручонками «товарищей по партии» запертый на даче в Форосе.
Регулярно плюю на спину : Волгарь, ceba, M-A-X, sal, mister-svet, antey1969, antikkristall, RomanTik, Imp. «Нам казалось мы терминаторы - но увозят нас рефрежираторы...» (с) ватно-русская, поминальная
Tip Top написав:Дваждыдвашник Хотя, повторяясь, это все одна публика. И от того, что поменялись таблички на кабинетах - никуда не делась их совместные молодость и дела «боевые», девочки и подписание контрактов в саунах, и все такое - которое им гораздо дороже, и гораздо больше связывает - нежели с каким-то народом.
Я не разделяю уверенности что "новые" будут непременно лучше "старых" по умолчанию. Некоторые новые сразу и уверенно вклиниваются в схемы. Вообще сам подход к любой сфере "нужно снести под ноль и построить с нуля" порочен и имеет нотки популизма. Нет никакой гарантии что новые будут честнее. Есть лишь гарантия что будет меньше средний уровень компетентности. Нужно подходить более точечно - "этот нормальный - оставить... а этот дискредитировал себя - убрать". А убирать всех просто за то, что были в должности во время Яныка - неверный подход.
вообще, я хотел ответить еще на пару ваших абзацев, но пришел к выводу что лучше всего ситуация описана в одной статье. автор наверное числится в интернет-пространстве как "порохобот", но логика мне понятна и я не вижу что можно возразить. Процитирую:
.....Поэтому в политике вообще и в украинской политике в особенности решает команда. В идеале — партия, но с партиями в цивилизованном значении этого слова у нас напряжёнка. В политике играет не человек, а группа лиц, и довольно большая, обладающая крупными финансовыми, медийными и организационными ресурсами. Именно за счёт этих ресурсов и идёт политическая борьба. Проще говоря, хочешь играть в высшей лиге — тебе нужны деньги, СМИ и свои люди на местах.
Украинская политика олигархизирована именно потому, что первые два ресурса объективно сосредоточены в руках финансово-промышленных группировок. Третий — постольку-поскольку. Поэтому любой политик в Украине должен использовать их услуги.
Допустим, завтра нам с небес под аккомпанемент Стинга спустили даже не Вакарчука, а кого-то совершенно волшебного. Такого себе внебрачного сына Махатмы Ганди от Черчилля — абсолютного политического гения. Чтобы пройти в украинскую политику, он всё равно должен будет опереться на ту или иную ФПГ, на ту или иную группу, на тех или иных подонков. Это просто факт. Именно поэтому этой дорожкой скрытого или открытого сотрудничества у нас идут даже варяги — потому что у нас такая политическая структура, такие у нас законы политической неизбежности.
Возьмём Порошенко. Он сам по себе обладал определёнными ресурсами из перечисленной тройной группы, потому что он сам себе ФПГ, у него есть какая-никакая своя партия и даже свой телеканал. Но недостаточными — ФПГ не самая мощная, партия слабенькая, канал с малым покрытием. Поэтому он вынужден отчасти опираться на других игроков.
Он не от хорошей жизни это делает. Он был бы рад их послать — не потому, что он их так уж ненавидит, а просто потому, что не пришлось бы выслушивать их условия и удовлетворять их хотелки. Но он не может себе это позволить — вернее, может, но лишь в ограниченных масштабах. Посылая каждого из них, ты теряешь телеканалы, людей в Раде, поддержку на местах. И, скорее всего, они начинают работать против тебя. В итоге срабатывает сценарий «два раза послал, а на третий сам пошёл».
Так вот, человек без собственной команды, без собственного организационного, финансового и медийного ресурса вынужден будет опираться на ФПГ (читай — на олигархов) вообще во всём, совершенно независимо от того, какая он умничка, и даже независимо от того, как его любят широкие электоральные круги на стартовом этапе. Потому что для любых политических действий нужны будут ресурсы, которые есть только у них. Не станешь опираться — это мы уже проходили. Будешь бледной немощью подобно Ющенко, только без Балоги со товарищи. Грубо говоря, любой просто умный симпатяжка, будучи вынесен наверх на лучах народной любви, гарантированно превратится в агента олигархов, как бы он их люто не ненавидел неизбывной классовой ненавистью. Просто потому, что у нашей политической системы нет других рук, кроме их. Вот такая печальная история......
Т.е резюмируя, прична кризиса в 2013 - был приход лугандонских уголовников в 2006, точнее их возвращение, ибо привел их Кучма еще в конце 90х.
я читал в каком-то интервью что Кучма и команда собирались ставить Кирпу от себя в качестве преемника, а "прозападники" вкупе с националистическими кругами - в качестве оппонента - Ющенко. Но тогда на Кучму надавил Ахметов, к тому моменту уже наевший "мяска" что если Кучма не поставит Януковича, то донецкие вложатся в поддержку Ющенко, взяв с него гарантии сохранности своего бизнеса и обязательство после прихода к президенству "растереть" Кучму и его людей. Не знаю, правда или нет. В целом ввод Януковича в схему был однозначной ошибкой, без него многих событий просто не произошло бы.
Bayern написав:И сколько там 10-20 ВВшников и милицейских погибло на майдане, их кто-то же убил. И этих провокаторов уже не найдут, и деревья со следами пуль, по котором в суде можно было что-то доказать, спилили уже после бегства Янукович
Кстати насчет спиленных деревьев это вранье и фейк, любой реальный киевлянин это знает потому что после появления шума по этому поводу можно было сходить и лично убедиться. грузинские снайперы - это разновидность "испанского диспетчера" или "летчика волошина".
не понимаю, зачем ворошить старые давно разжеванные кремлевские методички и так глупо палиться. еще и под двумя разными аккаунтами в двух разных ветках в один день тыкать эти "спиленные ветки" и "грузинских снайперов" (ну вот чисто случайно наверное так получилось). я даже просто скопипащу этот ответ в соседнее обсуждение.
galex написав:я читал в каком-то интервью что Кучма и команда собирались ставить Кирпу от себя в качестве преемника, а "прозападники" вкупе с националистическими кругами - в качестве оппонента - Ющенко. Но тогда на Кучму надавил Ахметов, к тому моменту уже наевший "мяска" что если Кучма не поставит Януковича, то донецкие вложатся в поддержку Ющенко, взяв с него гарантии сохранности своего бизнеса и обязательство после прихода к президенству "растереть" Кучму и его людей.
Вообще-то Янукович к моменту выборов уже два года как был премьером. Поэтому "преемник" был выбран гораздо раньше.