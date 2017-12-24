Чи стали українці жити краще (інфографіка)

Додано: Чет 28 гру, 2017 18:56

Tip Top написав: Дваждыдвашник

Хотя, повторяясь, это все одна публика. И от того, что поменялись таблички на кабинетах - никуда не делась их совместные молодость и дела «боевые», девочки и подписание контрактов в саунах, и все такое - которое им гораздо дороже, и гораздо больше связывает - нежели с каким-то народом.

Хотя, повторяясь, это все одна публика. И от того, что поменялись таблички на кабинетах - никуда не делась их совместные молодость и дела «боевые», девочки и подписание контрактов в саунах, и все такое - которое им гораздо дороже, и гораздо больше связывает - нежели с каким-то народом.

Т.е резюмируя, прична кризиса в 2013 - был приход лугандонских уголовников в 2006, точнее их возвращение, ибо привел их Кучма еще в конце 90х.

Я не разделяю уверенности что "новые" будут непременно лучше "старых" по умолчанию. Некоторые новые сразу и уверенно вклиниваются в схемы. Вообще сам подход к любой сфере "нужно снести под ноль и построить с нуля" порочен и имеет нотки популизма. Нет никакой гарантии что новые будут честнее. Есть лишь гарантия что будет меньше средний уровень компетентности. Нужно подходить более точечно - "этот нормальный - оставить... а этот дискредитировал себя - убрать". А убирать всех просто за то, что были в должности во время Яныка - неверный подход.вообще, я хотел ответить еще на пару ваших абзацев, но пришел к выводу что лучше всего ситуация описана в одной статье. автор наверное числится в интернет-пространстве как "порохобот", но логика мне понятна и я не вижу что можно возразить. Процитирую:.....Поэтому в политике вообще и в украинской политике в особенности решает команда. В идеале — партия, но с партиями в цивилизованном значении этого слова у нас напряжёнка. В политике играет не человек, а группа лиц, и довольно большая, обладающая крупными финансовыми, медийными и организационными ресурсами. Именно за счёт этих ресурсов и идёт политическая борьба. Проще говоря, хочешь играть в высшей лиге — тебе нужны деньги, СМИ и свои люди на местах.Украинская политика олигархизирована именно потому, что первые два ресурса объективно сосредоточены в руках финансово-промышленных группировок. Третий — постольку-поскольку. Поэтому любой политик в Украине должен использовать их услуги.Допустим, завтра нам с небес под аккомпанемент Стинга спустили даже не Вакарчука, а кого-то совершенно волшебного. Такого себе внебрачного сына Махатмы Ганди от Черчилля — абсолютного политического гения. Чтобы пройти в украинскую политику, он всё равно должен будет опереться на ту или иную ФПГ, на ту или иную группу, на тех или иных подонков. Это просто факт. Именно поэтому этой дорожкой скрытого или открытого сотрудничества у нас идут даже варяги — потому что у нас такая политическая структура, такие у нас законы политической неизбежности.Возьмём Порошенко. Он сам по себе обладал определёнными ресурсами из перечисленной тройной группы, потому что он сам себе ФПГ, у него есть какая-никакая своя партия и даже свой телеканал. Но недостаточными — ФПГ не самая мощная, партия слабенькая, канал с малым покрытием. Поэтому он вынужден отчасти опираться на других игроков.Он не от хорошей жизни это делает. Он был бы рад их послать — не потому, что он их так уж ненавидит, а просто потому, что не пришлось бы выслушивать их условия и удовлетворять их хотелки. Но он не может себе это позволить — вернее, может, но лишь в ограниченных масштабах. Посылая каждого из них, ты теряешь телеканалы, людей в Раде, поддержку на местах. И, скорее всего, они начинают работать против тебя. В итоге срабатывает сценарий «два раза послал, а на третий сам пошёл».Так вот, человек без собственной команды, без собственного организационного, финансового и медийного ресурса вынужден будет опираться на ФПГ (читай — на олигархов) вообще во всём, совершенно независимо от того, какая он умничка, и даже независимо от того, как его любят широкие электоральные круги на стартовом этапе. Потому что для любых политических действий нужны будут ресурсы, которые есть только у них. Не станешь опираться — это мы уже проходили. Будешь бледной немощью подобно Ющенко, только без Балоги со товарищи. Грубо говоря, любой просто умный симпатяжка, будучи вынесен наверх на лучах народной любви, гарантированно превратится в агента олигархов, как бы он их люто не ненавидел неизбывной классовой ненавистью. Просто потому, что у нашей политической системы нет других рук, кроме их. Вот такая печальная история......я читал в каком-то интервью что Кучма и команда собирались ставить Кирпу от себя в качестве преемника, а "прозападники" вкупе с националистическими кругами - в качестве оппонента - Ющенко. Но тогда на Кучму надавил Ахметов, к тому моменту уже наевший "мяска" что если Кучма не поставит Януковича, то донецкие вложатся в поддержку Ющенко, взяв с него гарантии сохранности своего бизнеса и обязательство после прихода к президенству "растереть" Кучму и его людей. Не знаю, правда или нет. В целом ввод Януковича в схему был однозначной ошибкой, без него многих событий просто не произошло бы.