Чи стали українці жити краще (інфографіка)

Додано: Чет 28 гру, 2017 23:24

galex написав: Кстати насчет спиленных деревьев это вранье и фейк, любой реальный киевлянин это знает потому что после появления шума по этому поводу можно было сходить и лично убедиться. Кстати насчет спиленных деревьев это вранье и фейк, любой реальный киевлянин это знает потому что после появления шума по этому поводу можно было сходить и лично убедиться.

Да ладно. Прямо так на слово верить. Вы ж киевлянин, будете гулять - сделайте фотки, мы тут сравним и сделаем выводы о деревьях. А так на слова вам верить, все равно, что Горбатюку верить, у него количество спиленных деревьев уменьшалось в 2015 году - от спилили деревья - до декабря 2017 года спилили всего лишь два дерева. И как бы в 2015 году не наблюдалось массы опровергателей Горбатюка о том, что деревья спилили. Вот в декабре 2017 года видимо темник довели до порохоботов.Жду фото, не надо лишних высокопарных слов, или слов - ты что мне не доверяешь. Вам верить - себя не уважать. Фото и вместе разглядываем и считаем деревья. А потом неправый извиняется.