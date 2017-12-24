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Чи стали українці жити
краще (інфографіка)

Чи стали українці жити краще (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 22:46

  socioniktest написав:..............
До речі якщо ще порівняти з 2012-м роком, коли середня зарплата була 3000 грн, а інфляція в 2013-му році нульова. То виходить, що порівняно з 2012-м роком середня зарплата виросла в 2,4 рази, а ціни за цей час в 2,34. От і виходить зараз приблизно рівень 2012-го року. Хоча можна зробити поправку на те, що зараз збільшились податки за зарплату на декілька відсотків, так що може буде трохи і гірша ситуація ніж в 2012-му році.

Расчёт совершенно блестящий!
Вас вполне можно брать на работу на россТВ.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 23:24

  galex написав:Кстати насчет спиленных деревьев это вранье и фейк, любой реальный киевлянин это знает потому что после появления шума по этому поводу можно было сходить и лично убедиться.


Да ладно. Прямо так на слово верить. Вы ж киевлянин, будете гулять - сделайте фотки, мы тут сравним и сделаем выводы о деревьях. А так на слова вам верить, все равно, что Горбатюку верить, у него количество спиленных деревьев уменьшалось в 2015 году - от спилили деревья - до декабря 2017 года спилили всего лишь два дерева. И как бы в 2015 году не наблюдалось массы опровергателей Горбатюка о том, что деревья спилили. Вот в декабре 2017 года видимо темник довели до порохоботов.
Жду фото, не надо лишних высокопарных слов, или слов - ты что мне не доверяешь. Вам верить - себя не уважать. Фото и вместе разглядываем и считаем деревья. А потом неправый извиняется.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 23:47

  galex написав:
  Sommer написав:
  galex написав:я читал в каком-то интервью что Кучма и команда собирались ставить Кирпу от себя в качестве преемника, а "прозападники" вкупе с националистическими кругами - в качестве оппонента - Ющенко. Но тогда на Кучму надавил Ахметов, к тому моменту уже наевший "мяска" что если Кучма не поставит Януковича, то донецкие вложатся в поддержку Ющенко, взяв с него гарантии сохранности своего бизнеса и обязательство после прихода к президенству "растереть" Кучму и его людей.


Вообще-то Янукович к моменту выборов уже два года как был премьером. Поэтому "преемник" был выбран гораздо раньше.


Не факт что есть какая-то прямая связь. Очевидно что Кирпа был бы более удобоваримым кандидатом, в случае Януковича оппонентам просто нужно было разыграть карту судимости.


Сильно эта карта помогла при его премьерстве?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 03:58

  Bayern написав:
  galex написав:Кстати насчет спиленных деревьев это вранье и фейк, любой реальный киевлянин это знает потому что после появления шума по этому поводу можно было сходить и лично убедиться.


Да ладно. Прямо так на слово верить. Вы ж киевлянин, будете гулять - сделайте фотки, мы тут сравним и сделаем выводы о деревьях. А так на слова вам верить, все равно, что Горбатюку верить, у него количество спиленных деревьев уменьшалось в 2015 году - от спилили деревья - до декабря 2017 года спилили всего лишь два дерева. И как бы в 2015 году не наблюдалось массы опровергателей Горбатюка о том, что деревья спилили. Вот в декабре 2017 года видимо темник довели до порохоботов.
Жду фото, не надо лишних высокопарных слов, или слов - ты что мне не доверяешь. Вам верить - себя не уважать. Фото и вместе разглядываем и считаем деревья. А потом неправый извиняется.


Какой 2015-17й? чушь про деревья неслась еще в 2014.

расписывать нет смысла, все разжевано в куче источников. вкратце - свинособачьи СМИ показали спиленные деревья вообще в левом месте, на самом майдане на институтской все было на месте. близко знакомые ребята ходили еще лазером примеряли сквозные дырки в стоблах чтобы прикинуть откуда стрелял снайпер. хотя по видео видно что большинство положили с АК с коллиматорными, чуваки что сидели за мешками. причем лупили и по тем кто отступал и по левым, вообще непонятная жестокость.

пример
http://radagor.livejournal.com/17736.html
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 04:02

Re: Чи стали українці жити краще (інфографіка)

вкратце в качестве резюме по теме деревьев - цитата из приведенной статьи.

"...То есть, если в предыдущих фотографиях корреспонденты Первого канала лгали, что это были именно те деревья, в которых были пули, но по крайней мере показывали фотографии срубленных деревьев с улицы Институтской, то тут они предъявляют фотографию спиленного дерева с другой улицы.

Возникает вопрос: а зачеи тогда эти горе-журналисты вообще в Киев ехали? Если они считают россиян совсем уж кончеными кретинами, которые схавают буквально всё, то можно было и в Сыктывкаре наснимать срубленных деревьев, и сказать, что это кровавые бандеровцы заметают следы своих злодеяний в Киеве...."(с)
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 04:18

  Sommer написав:
Сильно эта карта помогла при его премьерстве?


У нас при назначении премьеров вообще-то плебс не спрашивают.
Однако я помню тот шум, что начался по телеканалам. Мол судимого чувака, который сидел на зоне, взяли во власть и влепили премьером. Именно тогда уже пошла какая-то волна что мол власть вообще теряет бразды реальности. Ее сакральность (выдрессированная еще в советские времена) начала серьезно шататься и давать бреши именно в этот момент. К выборам 2004 масса народу уже была морально готова к протестам.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 06:33

Re: Чи стали українці жити краще (інфографіка)

можно сравнить и сделать вывод https://data.worldbank.org/indicator/NY ... view=chart
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