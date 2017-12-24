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Чи стали українці жити
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Чи стали українці жити краще (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:11

galex

Волгари не в курсе еще, с крымским прапорщиком.
Неприятный сюрприз под елку рускага мира..... :roll:

Придется снова бомбить Воронеж.... :shock:
Регулярно плюю на спину : Волгарь, ceba, M-A-X, sal, mister-svet, antey1969, antikkristall, RomanTik, Imp.
«Нам казалось мы терминаторы - но увозят нас рефрежираторы...» (с) ватно-русская, поминальная
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 16:57

  Tip Top написав:galex

Волгари не в курсе еще, с крымским прапорщиком.
Неприятный сюрприз под елку рускага мира..... :roll:

Придется снова бомбить Воронеж.... :shock:


Факты есть факты. Украине предрекали падение вплоть до развала, нищету и зубожиння, а в итоге возродились и даже в воюющей стране восстановили уровень. А ведь если война закончится, все будет гораздо круче.
Если в 2019 сами себе тему не запорем на выборах, проголосовав за Юлю/Бойко и т.д.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:33

  galex написав:
  Sommer написав:
Сильно эта карта помогла при его премьерстве?


У нас при назначении премьеров вообще-то плебс не спрашивают.
Однако я помню тот шум, что начался по телеканалам. Мол судимого чувака, который сидел на зоне, взяли во власть и влепили премьером. Именно тогда уже пошла какая-то волна что мол власть вообще теряет бразды реальности. Ее сакральность (выдрессированная еще в советские времена) начала серьезно шататься и давать бреши именно в этот момент. К выборам 2004 масса народу уже была морально готова к протестам.

Да. Но кроме шума ничего не было.

А вот когда началась тупая передвыборная накачка от рашкинских политтехнологов, вот тогда уже народ офигел.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:00

  galex написав:
  Tip Top написав:galex

Волгари не в курсе еще, с крымским прапорщиком.
Неприятный сюрприз под елку рускага мира..... :roll:

Придется снова бомбить Воронеж.... :shock:


Факты есть факты. Украине предрекали падение вплоть до развала, нищету и зубожиння, а в итоге возродились и даже в воюющей стране восстановили уровень. А ведь если война закончится, все будет гораздо круче.
Если в 2019 сами себе тему не запорем на выборах, проголосовав за Юлю/Бойко и т.д.

Добре, щоб не запороти, який на вашу думку достойний кандидат?
Позитивчик
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