Чи стали українці жити краще (інфографіка)

galex
Волгари не в курсе еще, с крымским прапорщиком.
Неприятный сюрприз под елку рускага мира.....
Придется снова бомбить Воронеж....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:11
galex
Волгари не в курсе еще, с крымским прапорщиком.
Неприятный сюрприз под елку рускага мира.....
Придется снова бомбить Воронеж....
Регулярно плюю на спину : Волгарь, ceba, M-A-X, sal, mister-svet, antey1969, antikkristall, RomanTik, Imp.
«Нам казалось мы терминаторы - но увозят нас рефрежираторы...» (с) ватно-русская, поминальная
Додано: П'ят 29 гру, 2017 16:57
Факты есть факты. Украине предрекали падение вплоть до развала, нищету и зубожиння, а в итоге возродились и даже в воюющей стране восстановили уровень. А ведь если война закончится, все будет гораздо круче.
Если в 2019 сами себе тему не запорем на выборах, проголосовав за Юлю/Бойко и т.д.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:33
Да. Но кроме шума ничего не было.
А вот когда началась тупая передвыборная накачка от рашкинских политтехнологов, вот тогда уже народ офигел.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:00
Добре, щоб не запороти, який на вашу думку достойний кандидат?
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