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Чи стали українці жити
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Чи стали українці жити краще (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:11

galex

Волгари не в курсе еще, с крымским прапорщиком.
Неприятный сюрприз под елку рускага мира..... :roll:

Придется снова бомбить Воронеж.... :shock:
Регулярно плюю на спину : Волгарь, ceba, M-A-X, sal, mister-svet, antey1969, antikkristall, RomanTik, Imp.
«Нам казалось мы терминаторы - но увозят нас рефрежираторы...» (с) ватно-русская, поминальная
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 16:57

  Tip Top написав:galex

Волгари не в курсе еще, с крымским прапорщиком.
Неприятный сюрприз под елку рускага мира..... :roll:

Придется снова бомбить Воронеж.... :shock:


Факты есть факты. Украине предрекали падение вплоть до развала, нищету и зубожиння, а в итоге возродились и даже в воюющей стране восстановили уровень. А ведь если война закончится, все будет гораздо круче.
Если в 2019 сами себе тему не запорем на выборах, проголосовав за Юлю/Бойко и т.д.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:33

  galex написав:
  Sommer написав:
Сильно эта карта помогла при его премьерстве?


У нас при назначении премьеров вообще-то плебс не спрашивают.
Однако я помню тот шум, что начался по телеканалам. Мол судимого чувака, который сидел на зоне, взяли во власть и влепили премьером. Именно тогда уже пошла какая-то волна что мол власть вообще теряет бразды реальности. Ее сакральность (выдрессированная еще в советские времена) начала серьезно шататься и давать бреши именно в этот момент. К выборам 2004 масса народу уже была морально готова к протестам.

Да. Но кроме шума ничего не было.

А вот когда началась тупая передвыборная накачка от рашкинских политтехнологов, вот тогда уже народ офигел.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:00

  galex написав:
  Tip Top написав:galex

Волгари не в курсе еще, с крымским прапорщиком.
Неприятный сюрприз под елку рускага мира..... :roll:

Придется снова бомбить Воронеж.... :shock:


Факты есть факты. Украине предрекали падение вплоть до развала, нищету и зубожиння, а в итоге возродились и даже в воюющей стране восстановили уровень. А ведь если война закончится, все будет гораздо круче.
Если в 2019 сами себе тему не запорем на выборах, проголосовав за Юлю/Бойко и т.д.

Добре, щоб не запороти, який на вашу думку достойний кандидат?
Позитивчик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 21:27

  Дваждыдвашник написав:
  socioniktest написав:..............
До речі якщо ще порівняти з 2012-м роком, коли середня зарплата була 3000 грн, а інфляція в 2013-му році нульова. То виходить, що порівняно з 2012-м роком середня зарплата виросла в 2,4 рази, а ціни за цей час в 2,34. От і виходить зараз приблизно рівень 2012-го року. Хоча можна зробити поправку на те, що зараз збільшились податки за зарплату на декілька відсотків, так що може буде трохи і гірша ситуація ніж в 2012-му

Товарищ Гройсман, перелогиньтесь.

Не, Гройсман такого не утверждает. :)
Он говорит о росте зарплат - это действительно есть, но что уровень жизни уже такой же, как в 2013, он не говорил никогда.

galex
Украине предрекали падение вплоть до развала, нищету и зубожиння, а в итоге возродились и даже в воюющей стране восстановили уровень. А ведь если война закончится, все будет гораздо круче.
Если в 2019 сами себе тему не запорем на выборах, проголосовав за Юлю/Бойко и т.д.

1. Уровень всё же пока не восстановили. И даже после возврата Донбасса (если это даже случится) тоже не сразу - там ещё придётся много восстанавливать.
2. "А ведь если война закончится, все будет гораздо круче" - с чего вдруг?
Расходы на оборону уменьшить не удастся (25 лет на армию плевали, за один день не восстановишь и не вооружишь), на восстановление и реинтеграцию Донбасса (если это произойдёт) потребуются значительные расходы.
Единственное (и крайне важное!) - перестанут гибнуть люди.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:31

  ЛАД написав:но что уровень жизни уже такой же, как в 2013, он не говорил никогда.


Да, с 2013 годом и сравнивать пока смешно, ржунемогу, тогда люди покупали квартиры, массово машины, я посмотрел у меня продавцы в 2007-2008 годах получали на процентах по 1000 долларов, сейчас максимум 500, и то только в хорошие месяцы.
У меня в те годы все знакомые, абсолютно все купили по 1-2 квартиры. Сейчас об этом никто не мечтает, максимум раз в год в Камбоджу или в Индонезию слетают, а про покупки квартир все забыли.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 23:48

  freeze написав:
  ЛАД написав:но что уровень жизни уже такой же, как в 2013, он не говорил никогда.


Да, с 2013 годом и сравнивать пока смешно, ржунемогу, тогда люди покупали квартиры, массово машины, я посмотрел у меня продавцы в 2007-2008 годах получали на процентах по 1000 долларов, сейчас максимум 500, и то только в хорошие месяцы.
У меня в те годы все знакомые, абсолютно все купили по 1-2 квартиры.


Па три! Па четыре квартиры! Все, абсолютно все знакомые с лишней сотней тысяч долларов!!

Как в анекдоте - "Вовочка, чего ты плачешь! Хочу в 2013-й!1". :mrgreen:
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 00:02

  Sommer написав:Па три! Па четыре квартиры! Все, абсолютно все знакомые с лишней сотней тысяч долларов!!

Как в анекдоте - "Вовочка, чего ты плачешь! Хочу в 2013-й!1".


У нас разный круг общения ))) Могу говорить исключительно насчет себя и круга моих родственников, друзей, работников по фирме - Кума 4 квартиры купила, я пентхауз у моря. Продавцы тоже все купили, конечно бюджетные по 50-70 квадратов, но купили. Я бы вернулся в 2013 год, лучше конечно в 2007 год при Ющенко - это была золотая эра для украинцев, и сейчас большинство автомобилей бегают с тех времен.

Только не надо мне рассказывать сказки про 2013 год, я там жил. Никакие соколы Януковича у меня и тысячам мне подобных не отжимали никакой бизнес, я вообще никаких рэкетиров или рейдеров не видел, я был им мало интересен, как и весь малый и средний бизнес. Крым был украинский, я спокойно ездил туда отдыхать на пару дней, ОРДЛО было в 2013 году не ОРДЛО, а Донецкая и Луганская область Украины. Материально люди жили получше. Чем вам персонально не нравится 2013 год? Да именно Янукович мне сильно не нравился, не люблю людей с криминальным прошлым, но то дело временное, срок его каденции подходил к концу, шансов быть избранным вновь у него я вообще не видел. И все эти пугалки - Кивалов-Охендовский бы плохо посчитали, это для малограмотных люмпенов, И Янукович и Путин сглотнули в декабре 2004 года, и снова бы сглотнули.
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 05:30

  freeze написав:
  vetka написав:Организму нужен белок, его можно брать как из дорогих продуктов, так и из недорогих бобовых. По сути и то, и то белок, так зачем платить больше? ))))


Проблема в том, что растительный белок усваивается хуже. Согласен, усваивается, но хуже.
И аминокислотный состав в процентном разрезе чаще всего не оптимальный.

Вегетарианство-это вообще секта и зло по своей сути. Но этой дурью страдают сейчас многие, к сожалению, и подрывают свое здоровье. Ни один растительный белок не заменит животного.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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