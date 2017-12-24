Чи стали українці жити краще (інфографіка)

Додано: Суб 30 гру, 2017 00:02

Sommer написав: Па три! Па четыре квартиры! Все, абсолютно все знакомые с лишней сотней тысяч долларов!!



Как в анекдоте - "Вовочка, чего ты плачешь! Хочу в 2013-й!1". Па три! Па четыре квартиры! Все, абсолютно все знакомые с лишней сотней тысяч долларов!!Как в анекдоте - "Вовочка, чего ты плачешь! Хочу в 2013-й!1".

У нас разный круг общения ))) Могу говорить исключительно насчет себя и круга моих родственников, друзей, работников по фирме - Кума 4 квартиры купила, я пентхауз у моря. Продавцы тоже все купили, конечно бюджетные по 50-70 квадратов, но купили. Я бы вернулся в 2013 год, лучше конечно в 2007 год при Ющенко - это была золотая эра для украинцев, и сейчас большинство автомобилей бегают с тех времен.Только не надо мне рассказывать сказки про 2013 год, я там жил. Никакие соколы Януковича у меня и тысячам мне подобных не отжимали никакой бизнес, я вообще никаких рэкетиров или рейдеров не видел, я был им мало интересен, как и весь малый и средний бизнес. Крым был украинский, я спокойно ездил туда отдыхать на пару дней, ОРДЛО было в 2013 году не ОРДЛО, а Донецкая и Луганская область Украины. Материально люди жили получше. Чем вам персонально не нравится 2013 год? Да именно Янукович мне сильно не нравился, не люблю людей с криминальным прошлым, но то дело временное, срок его каденции подходил к концу, шансов быть избранным вновь у него я вообще не видел. И все эти пугалки - Кивалов-Охендовский бы плохо посчитали, это для малограмотных люмпенов, И Янукович и Путин сглотнули в декабре 2004 года, и снова бы сглотнули.