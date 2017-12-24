Чи стали українці жити краще (інфографіка)

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Надо руководствоваться только известной аксиомой жизни - Только практика является критерием истины. Пока не попробуешь блюдо на вкус, никогда не скажешь какого оно вкуса, так и с президентами и кандидатами. Если никогда не пробовать новых, всегда будут старые. Вы же не являетесь приверженцем основного принципа привластных ботов, скопированных из девиза ВДВ - Никто кроме него, потому что Путин нападет ))) и его модификации - Никто, кроме него, потому что все остальные это г...
Еще раз напоминаю, не ищите идеальных кандидатов, их просто нет. Руководствуйтесь критерием - лучше-хуже - это единственно правильный критерий на любых выборах.
ЛАД написав:На тему президента позавчера хорошо написал galexhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4252854#p4252854. Откуда уверенность, что Владимир будет лучше Виталия? Ничего не могу сказать о "новых" - как политики они себя никак не проявили. Опираться им не на кого, кроме старых "элит". Сумеют ли они сделать больше, чем Порошенко, не уверен. А вообще, принципиально "новые" лица появляются, как правило, после революции. Оно вам надо? Те предложения, кот. вижу-слышу на форуме, основаны, скорее, на личной симпатичности предлагаемых кандидатур. Никакой уверенности в том, что эта личная симпатичность конвертируется в хорошее президентство у меня лично нет.
Ви правильно пишете, як і galex. Без політичної корупції (олігархичних груп) не може працювати наш Парламент. Президент повинен забезпечити дві взаємовиключні речі - існування стабільної більшості в Раді, яка не може існувати без політичної корупції, і просування реформ, в першу чергу антикорупційних. Порошенко це зміг зробити, тому він найкращий з наявних. Не тому, що немає гипотетично кращих, а тому що він не зупинив процес реформ, хоч вони і протирічать колективній волі, і його особистій. Хай це робиться під тиском Заходу, але робиться. Залишати його на другий термін може бути небезпечно для реформ, а змінити боязко. Вже перед виборами трохи розвиднется...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Порошенко це зміг зробити, тому він найкращий з наявних.
Откуда вы это знаете? Вы можете сравнить его с каким-то другим человеком, который был президентом в этот период? Вы не можете его ни с кем сравнить в должности президента, максимум с Януковичем. Но Украина это гораздо шире понятие чем Янукович и Порошенко. Наверняка многие исполнили бы реформы и обязанности президента гораздо лучше. Я не говорю, что Порошенко плохой, просто всегда есть что-то лучше среднего. Я уже сказал, что даже самый примитивный выбор - Гройсман был бы лучше как Президент, меньше бы бизнес-делами и слепым трастом занимался. А так тоже самое, как Порошенко, но уже с одним плюсом.
freeze написав:А чем Вам Володя Кличко не подходит.
Він не розмовляє українською, тому він не може бути президентом України.
Для человека, который знает в совершенстве три языка, чтобы выучить четвертый или пятый, надо совсем немного времени. Лично мне всё равно на каком языке говорит человек, который делает мне добро, пусть хоть на китайском, если благодаря его действиям население Украины будет жить гораздо лучше, пусть хоть немым будет.
Сделайте опрос населения, кого вы гипотетически готовы выбрать, блестяще владеющем украинским языком, но при этом ваши доходы уменьшатся на 10 процентов, или плохо говорящим на украинском, но при этом ваши доходы вырастут на 10 процентов. Думаю, 95 процентов выберут плохо говорящего, но хорошо думающего.
Надо руководствоваться только известной аксиомой жизни - Только практика является критерием истины. Пока не попробуешь блюдо на вкус, никогда не скажешь какого оно вкуса, так и с президентами и кандидатами. Если никогда не пробовать новых, всегда будут старые. Вы же не являетесь приверженцем основного принципа привластных ботов, скопированных из девиза ВДВ - Никто кроме него, потому что Путин нападет ))) и его модификации - Никто, кроме него, потому что все остальные это г...
Еще раз напоминаю, не ищите идеальных кандидатов, их просто нет. Руководствуйтесь критерием - лучше-хуже - это единственно правильный критерий на любых выборах.
Беда в том, что человеческая жизнь достаточно коротка, и президентский срок - 5 лет - составляет её заметную часть. Поэтому "пробовать на вкус" как-то не хочется. Это не блюдо, кот., если не понравилось, оставил и взял другое. Пробовать новых, конечно, надо, но желательно основываясь не на словах и обещаниях, а на каких-то делах, и желательно попробовать на каких-то должностях ниже президентской. Тем более, учитывая, что серьёзных программ ни у одного из наших возможных кандидатов ещё не видел (общие красивые слова программами не считаю). С последним Вашим абзацем и постом от 20.49 полностью согласен.
ЛАД написав:Беда в том, что человеческая жизнь достаточно коротка, и президентский срок - 5 лет - составляет её заметную часть.
Да, в эпоху перемен пять лет это долговато , стоит один раз ошибиться как в Украине произошло и приходиться пять лет мучиться и стоять на месте.
Было бы логично на переходный период президентов избирать на год-два как в Швейцарии. Или на крайний случай спустя два-три года у власти устраивать может не выборы, а референдум - с одним вопросом - поддерживаете ли вы деятельность президента, если уровень поддержки меньше там 25-30 процентов, автоматически назначаются новые выборы.
А то по украинской традиции президенты приходят к концу каденции с большим уровнем ненависти со стороны населения - как было с Ющенко, Януковичем, Порошенко тоже уже близок. А время-то идет безвозвратно. Люди последние два года президентства уже ждут с нетерпением как избрать другого.
Позитивчик написав:Стільки людей сюди заходить, а назвати хоч одного достойного кандидата неможуть
Вы шутите. Иисус Христос еще в Украине не родился.
Надо исходить из того, лучше кандидат нынешнего гаранта или хуже. Единственный правильный критерий. Таких персоналий явно несколько сотен уже сейчас есть. Другой вопрос, что надо быть готовым к тому, что в случае их избирательной активности на них выльются тонны г...а.
Как ни парадоксально. Тот же Гройсман лучше Порошенко, и был бы лучшим Президентом по ряду критериев, хотя сейчас вроде поют в унисон и хором. Вакарчук. Тоже есть вопросы, скорее всего это проект банковой для оттяжки голосов у Тимошенко. Но в целом Вакарчук тоже лучше, ничто не мешает ему взбелениться после выборов и осадить тех, кто проталкивает его сейчас. Зеленский. Смешно. Но явно лучше. И даже лучше, чем Вакарчук. Садовой. Обделался с мусором, но тоже лучше. Гриценко. Явно лучше. Не наворовал, офицер. Есть вопросы к нему, но к кому нет вопросов. Тимошенко. Есть много вопросов, но тоже лучше, и вся предсказуема, была уже долго Премьером, не самые плохие годы жизни были в Украине, напортачила с газом, но в целом лучше. Причем я абсолютно уверен, что при Тимошенко война на востоке уже была бы закончена. Не знаю каким способом, но закончена. Томенко, Бессмертных - не наворовали, порядочны, умны, не цепляются за власть. Даже во фракции БПП есть с десяток депутатов, которые явно лучше.
Ну, и вы не знаете главную тайну))) Про двух кандидатов, которые якобы готовят в США как альтернативу Порошенко на выборах. Вакарчук уже проходит обучение там, все об этом наслышаны. Но вот второй кандидат - это сказка - я уже готов за него проголосовать - Владимир Кличко. Не Виталий )) А Владимир Кличко. Один из самых известных в мире и не запятнанных украинцев. Пользуется уважением за рубежом абсолютно у всех, у людей, у политиков. Говорит в отличие от Виталия складно и убедительно, свободно разговаривает на английском и немецком, имеет степень наук, имеет могучую силу воли и невероятную упрямость. Пять-шесть умных советников, и вперед хоть завтра готов рулить.
Еще вам сотню другую кандидатов назвать? Верьте в невозможное, еще в феврале 2014 году ни один человек не предполагал, что хозяин Рошен может даже гипотетически стать Президентом ))) Даже сам Порошенко не предполагал. Гадали кто может быть при смене власти - Яценюк главный кандидат, или Турчинов, или Тимошенко. Порошенко? Кто это?Тот который обещал брусчатку за свой счет заменить? Прошло три месяца, и вот он, здрасьте на олимпе.
1. Один боксер у нас уже есть. Мне второго не надо. Я и первого-бы вернул. Да 14 дней уже прошли. 2. Я думаю, порох планировался теми-же людьми, которые спровоцировали Майдан.Теми, которые с августа 2013-го наращивали ударную группировку возле Крыма и Черниговской области. Когда Украина не ввязалась в войнушку в Крыму, срочно начался дамбасс. Но так как готового решения еще не было и не было достаточного количества войск в Ростовской области, то начало положили при активном спонсировании и деятельном участии "торгового партнера", владельца телеканала на котором супружница пороха телесами трясла и вообще классного канкретного пацана - рыжего татарина. Наверное за это ему порох отдал на разграбление страну. Как в старину, войскам завоевавшим город давалось три дня на разрабление. А тут уже больше 3-х лет мародрством занимаются.
Позитивчик написав:Підходить Просто, люди такі ж самі думки і надії покладали на Віталія
От каждого надо требовать исходя из должности - законотворческие инициативы такой должности как мэр города весьма ограничены, силовые структуры ему не подчинены. Но кроме того и уже отметил, что умственные способности двух братьев сильно отличаются. Не хочу обидеть Виталия, хотя говорит он действительно плохо, в отличие от Владимира.
Говорит плохо, делает еще хуже. Ну их в баню этих боксеров.