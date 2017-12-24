Чи стали українці жити краще (інфографіка)

freeze написав:

Позитивчик написав: Стільки людей сюди заходить, а назвати хоч одного достойного кандидата неможуть Стільки людей сюди заходить, а назвати хоч одного достойного кандидата неможуть

Вы шутите. Иисус Христос еще в Украине не родился.Надо исходить из того, лучше кандидат нынешнего гаранта или хуже. Единственный правильный критерий. Таких персоналий явно несколько сотен уже сейчас есть. Другой вопрос, что надо быть готовым к тому, что в случае их избирательной активности на них выльются тонны г...а.Как ни парадоксально. Тот же Гройсман лучше Порошенко, и был бы лучшим Президентом по ряду критериев, хотя сейчас вроде поют в унисон и хором.Вакарчук. Тоже есть вопросы, скорее всего это проект банковой для оттяжки голосов у Тимошенко. Но в целом Вакарчук тоже лучше, ничто не мешает ему взбелениться после выборов и осадить тех, кто проталкивает его сейчас.Зеленский. Смешно. Но явно лучше. И даже лучше, чем Вакарчук.Садовой. Обделался с мусором, но тоже лучше.Гриценко. Явно лучше. Не наворовал, офицер. Есть вопросы к нему, но к кому нет вопросов.Тимошенко. Есть много вопросов, но тоже лучше, и вся предсказуема, была уже долго Премьером, не самые плохие годы жизни были в Украине, напортачила с газом, но в целом лучше. Причем я абсолютно уверен, что при Тимошенко война на востоке уже была бы закончена. Не знаю каким способом, но закончена.Томенко, Бессмертных - не наворовали, порядочны, умны, не цепляются за власть.Даже во фракции БПП есть с десяток депутатов, которые явно лучше.Ну, и вы не знаете главную тайну))) Про двух кандидатов, которые якобы готовят в США как альтернативу Порошенко на выборах. Вакарчук уже проходит обучение там, все об этом наслышаны.Но вот второй кандидат - это сказка - я уже готов за него проголосовать - Владимир Кличко. Не Виталий )) А Владимир Кличко. Один из самых известных в мире и не запятнанных украинцев. Пользуется уважением за рубежом абсолютно у всех, у людей, у политиков. Говорит в отличие от Виталия складно и убедительно, свободно разговаривает на английском и немецком, имеет степень наук, имеет могучую силу воли и невероятную упрямость. Пять-шесть умных советников, и вперед хоть завтра готов рулить.Еще вам сотню другую кандидатов назвать? Верьте в невозможное, еще в феврале 2014 году ни один человек не предполагал, что хозяин Рошен может даже гипотетически стать Президентом ))) Даже сам Порошенко не предполагал. Гадали кто может быть при смене власти - Яценюк главный кандидат, или Турчинов, или Тимошенко. Порошенко? Кто это?Тот который обещал брусчатку за свой счет заменить? Прошло три месяца, и вот он, здрасьте на олимпе.