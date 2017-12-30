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Чи стали українці жити краще (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 31 гру, 2017 09:23
rjkz написав: freeze написав: Позитивчик написав:
Підходить
Просто, люди такі ж самі думки і надії покладали на Віталія
От каждого надо требовать исходя из должности - законотворческие инициативы такой должности как мэр города весьма ограничены, силовые структуры ему не подчинены.
Но кроме того и уже отметил, что умственные способности двух братьев сильно отличаются. Не хочу обидеть Виталия, хотя говорит он действительно плохо, в отличие от Владимира.
Говорит плохо, делает еще хуже. Ну их в баню этих боксеров.
Добре, нехай не боксерів
Ваш варіант?
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Додано: Нед 31 гру, 2017 19:06
rjkz написав:
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2. Я думаю, порох планировался теми-же людьми, которые спровоцировали Майдан.Теми, которые с августа 2013-го наращивали ударную группировку возле Крыма и Черниговской области. Когда Украина не ввязалась в войнушку в Крыму, срочно начался дамбасс. Но так как готового решения еще не было и не было достаточного количества войск в Ростовской области, то начало положили при активном спонсировании и деятельном участии "торгового партнера", владельца телеканала на котором супружница пороха телесами трясла и вообще классного канкретного пацана - рыжего татарина. Наверное за это ему порох отдал на разграбление страну. Как в старину, войскам завоевавшим город давалось три дня на разрабление. А тут уже больше 3-х лет мародрством занимаются.
Обвинения серьёзные, но аргументации никакой.
Ну и "не было достаточного количества войск в Ростовской области" -звучит неубедительно.
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