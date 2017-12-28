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Чи стали українці жити краще (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 31 гру, 2017 09:23
rjkz написав: freeze написав: Позитивчик написав:
Підходить
Просто, люди такі ж самі думки і надії покладали на Віталія
От каждого надо требовать исходя из должности - законотворческие инициативы такой должности как мэр города весьма ограничены, силовые структуры ему не подчинены.
Но кроме того и уже отметил, что умственные способности двух братьев сильно отличаются. Не хочу обидеть Виталия, хотя говорит он действительно плохо, в отличие от Владимира.
Говорит плохо, делает еще хуже. Ну их в баню этих боксеров.
Добре, нехай не боксерів
Ваш варіант?
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Додано: Нед 31 гру, 2017 19:06
rjkz написав:
...............
2. Я думаю, порох планировался теми-же людьми, которые спровоцировали Майдан.Теми, которые с августа 2013-го наращивали ударную группировку возле Крыма и Черниговской области. Когда Украина не ввязалась в войнушку в Крыму, срочно начался дамбасс. Но так как готового решения еще не было и не было достаточного количества войск в Ростовской области, то начало положили при активном спонсировании и деятельном участии "торгового партнера", владельца телеканала на котором супружница пороха телесами трясла и вообще классного канкретного пацана - рыжего татарина. Наверное за это ему порох отдал на разграбление страну. Как в старину, войскам завоевавшим город давалось три дня на разрабление. А тут уже больше 3-х лет мародрством занимаются.
Обвинения серьёзные, но аргументации никакой.
Ну и "не было достаточного количества войск в Ростовской области" -звучит неубедительно.
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Додано: Пон 01 січ, 2018 13:55
Дваждыдвашник написав: Faceless написав:
А вы вообще что, ожидали однозначных результатов от масштабного исторического для страны события?
Нет, только ухудшений, правда не столько.ъ
Собственно главным результатом стал полный развал государственных институций, который особенно ярко виден в потере государством монополии на насилие.
Возвращаясь к теме топика - это явно не способствует улучшению жизни.
Ухудшений стоило ждать и безо всякий революций - за пределы возможностей держать курс и экономические показатели страна вышла еще в 2013.
Дополнительные временные ухудшения в связи с Майданом и сопуствующими беспорядками так же были ожидаемы.
Труднопрогнозируемыми были особенности реакции РФ, а именно ввод войск и аннексия территорий.
Но из несомненно положительный последствий в стратегическом плане я вижу уменьшение тотального доселе влияния РФ на внутреннюю, внешнюю и информационную политику, прекращение более 20-летнего пророссийского тренда. Такие вещи в долгосрочном периоде способны принести стране в разы больше ущерба, чем локальный экономический и политический кризис
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Додано: Пон 01 січ, 2018 15:24
Позитивчик написав: lapay написав: Позитивчик написав:
Ну от серйозно
Стільки людей сюди заходить, а назвати хоч одного достойного кандидата неможут
Це від списку залежить. Можуть з'явитись якісь нові, типу Вакарчука.
Вакарчук, ніби не погано
Але, щось згадалось, як ми всі хотіли Кличка
А вийшло, те що вийшло
І розумію, що за рік, ще можуть з'явитись нові
Але, я люблю завжди питання ставити так :
Якщо завтра вибори, то за кого ви віддасте свій голос?
Так а что вышло?! Кличко-лучший мер Киева за всю историю. Я,как киевлянин, еще раз его выберу. Для города сделал многое. Из Президентов- обьективно, лучше Пороха пока тоже никого не видно, хотя хотелось бы. Разве что Яценюк, возможно. У него есть стержень.Садовой неплох очень. Остальные -Тимошенки, Ляшки и прочее- шелуха популистская, не стоящая внимания
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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Додано: Пон 01 січ, 2018 16:20
Faceless написав:
Ухудшений стоило ждать и безо всякий революций - за пределы возможностей держать курс и экономические показатели страна вышла еще в 2013.
Чтобы проверить теорию о неминуемости, надо было просто подождать и посмотреть произойдет это событие или нет. А то сегодняшние СМИ массово пытаются вбить электорату мысль - всё плохое - это от папередников, всё хорошее - это мы сделали.
Скорее всего Янукович на российских кредитах спокойно досидел бы до 2015 года, и благодаря с этому и с экономикой и с курсом ничего бы не случилось, если бы не сделал несколько глупых решений. В 2015 году его спокойно переизбрали бы. И сейчас встречали бы этой Новый год с президентом тем же Порошенко или Яценюком, с большой вероятностью и с Крымом, и без ОРДЛО, с гораздо более нормальным курсом гривны, показателями ВВП и тд и тп.
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Додано: Пон 01 січ, 2018 17:53
freeze написав:
Чтобы проверить теорию о неминуемости, надо было просто подождать и посмотреть произойдет это событие или нет.
Стоит понимать, что в событиях принимало участие как минимум две стороны, и желания одной просто подождать и посмотреть было бы недостаточно.
freeze написав:
А то сегодняшние СМИ массово пытаются вбить электорату мысль - всё плохое - это от папередников, всё хорошее - это мы сделали.
Внезапно - это стандартное явление. Хотя все или не все, а ОЧЕНЬ многие проблемы весьма непосреднвенно являются следствием политики предыдущих годов
freeze написав:
Скорее всего Янукович на российских кредитах спокойно досидел бы до 2015 года, и благодаря с этому и с экономикой и с курсом ничего бы не случилось, если бы не сделал несколько глупых решений.
Так говорили и в 2012, и в 2013... Но стоимость кредитов неуклонно росла, готовность кредитовать неуклонно падала, и в итоге полная зависимость от РФ, все тот же неизбежный кризис в 2014 (возможно, в начале 2015) и скорее всего та же аннексия Крыма, ибо эта кампания началась еще до переломных событий в Киеве.
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Додано: Пон 01 січ, 2018 18:08
Faceless написав:
скорее всего та же аннексия Крыма
Сомневаюсь в этом очень сильно.
Сейчас власть придержащим очень выгодно говорить, что аннексия Крыма была неизбежна, падение гривны было неизбежно. Это хорошо снимает ответственность с себя. Если всё было неизбежно, что ж поделаешь, мы ничего не могли сделать.
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Додано: Пон 01 січ, 2018 18:26
freeze написав: Faceless написав:
скорее всего та же аннексия Крыма
Сомневаюсь в этом очень сильно.
Сейчас власть придержащим очень выгодно говорить, что аннексия Крыма была неизбежна, падение гривны было неизбежно. Это хорошо снимает ответственность с себя. Если всё было неизбежно, что ж поделаешь, мы ничего не могли сделать.
Сама же РФ многократно демонстрировала, что а)план аннексии был разработан задолго до майдана, б)сама операия началась еще при Януковиче-предиденте и до убийств на Институтской
Я понимаю, что этот тезис выгоден и текущей власти, но тут факты не от них
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Додано: Пон 01 січ, 2018 19:59
Faceless написав:
Сама же РФ многократно демонстрировала, что а)план аннексии был разработан задолго до майдана, б)сама операия началась еще при Януковиче-предиденте и до убийств на Институтской
Где многократно демонстрировала? По определению гэбэшника Путина я сильно сомневаюсь в слове демонстрировала, тем более многократно. Если вы о медали за Крым, то это достаточно хлипкий аргумент, и где там правда, где пропагандистские добавления, непонятно.
Как один из вариантов поведения РФ непосредственно с подачи Суркова-аналитика начало разрабатываться в январе, до убийств, это несомненно. То что Путин в душе никогда не признавал украинский Крым это тоже понятно. Но при президенте Януковиче Путину бессмысленно было забирать Крым, так как вся Украина во власти была пророссийской.
Поэтому всё конкретно начало двигаться, начиная с осознавания, что в результате майдана власть в Украине перестанет быть пророссийской.
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