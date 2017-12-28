Чи стали українці жити краще (інфографіка)

Додано: Пон 01 січ, 2018 16:20

Faceless написав: Ухудшений стоило ждать и безо всякий революций - за пределы возможностей держать курс и экономические показатели страна вышла еще в 2013. Ухудшений стоило ждать и безо всякий революций - за пределы возможностей держать курс и экономические показатели страна вышла еще в 2013.

Чтобы проверить теорию о неминуемости, надо было просто подождать и посмотреть произойдет это событие или нет. А то сегодняшние СМИ массово пытаются вбить электорату мысль - всё плохое - это от папередников, всё хорошее - это мы сделали.Скорее всего Янукович на российских кредитах спокойно досидел бы до 2015 года, и благодаря с этому и с экономикой и с курсом ничего бы не случилось, если бы не сделал несколько глупых решений. В 2015 году его спокойно переизбрали бы. И сейчас встречали бы этой Новый год с президентом тем же Порошенко или Яценюком, с большой вероятностью и с Крымом, и без ОРДЛО, с гораздо более нормальным курсом гривны, показателями ВВП и тд и тп.