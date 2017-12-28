RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чи стали українці жити
краще (інфографіка)

Чи стали українці жити краще (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 18:13

Re: Чи стали українці жити краще (інфографіка)

  freeze написав:Но при президенте Януковиче Путину бессмысленно было забирать Крым, так как вся Украина во власти была пророссийской.

Якби не Олімпіада, то ввели б війська не в Сімфоропіль, а в Київ, по запрошенню Януковича, яким махав покійний Чуркін в ООН. Спочатку наші ВВ, а потім і "братські". А так незворотньо позбавились ватної золотої карти (більшості) і йдемо на Захід, як про це декларували всі наші Президенти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 4486
З нами з: 01.08.15
Подякував: 628 раз.
Подякували: 769 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:31

Re: Чи стали українці жити краще (інфографіка)

.... от тут мій пост буде доречним!
.........судіть самі: зрада/перемога?

... успіх там, де ним вміють ділитись!

....значіть, дивіться МОЮ КАРТИНУ МАСЛОМ!
1)....зробив підрахуя за грудень(чорна виручка) - мінус 2200грн. відносно позаминулорічного грудня! - РОЗЧАРУВАННЯ! :(
2)....тоді, зробив підрахуя за рік! - мінус, майже 8000грн., відносно позаминулорічного року! - РОЗЧАРУВАННЯ(засумував) :(
3).....тоді, відняв річну(чорну) виручку від загальної суми(за рік) річних закупівель товару(а я зразу доларовий товар переводжу по поточному курсу, який є на той день, коли прийшов товар і записую зразу витрати на товар в грн) вийшло, що я, приблизно, на 15% стратив на товар менше, ніж позаминулий рік! - тобто, НІБИ, "брудної" гривні в мене стало на 15% більше! - РАДІСТЬ! :D..... але згадавши, про інфляцію за рік, особливо, НА ПРОДУКТИ, зрозумів, що я якщо не в мінусі(по купівельній спроможності), то максимум, топчуся на місці... :roll: (вже мовчу,про податки, які вже зросли в цьому міс. і оренда, яка двічі за рік піднімалась на 15 і 12%)
.....а ще хтось так сміло може поділитись успіхом/поразкою?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3136
З нами з: 19.10.15
Подякував: 29 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 19202122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 37 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки податків платять українці: всі види стягнень 1, 2, 3, 4
R2 » Нед 31 гру, 2017 10:47
33 2028
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 січ, 2018 20:30
budivelnik
Чи відчувають українці наслідки реформ (інфографіка) 1 ... 5, 6, 7
R2 » Нед 31 гру, 2017 14:31
60 2072
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 січ, 2018 13:49
detroytred
Українці змушені святкувати Новий рік у борг (інфографіка) 1, 2, 3
R2 » Чет 28 гру, 2017 20:30
23 1215
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 січ, 2018 18:35
Faceless
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (51066)
02.01.2018 22:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.