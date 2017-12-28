Чи стали українці жити краще (інфографіка)

.... от тут мій пост буде доречним!
.........судіть самі: зрада/перемога?
... успіх там, де ним вміють ділитись!
....значіть, дивіться МОЮ КАРТИНУ МАСЛОМ!
1)....зробив підрахуя за грудень(чорна виручка) - мінус 2200грн. відносно позаминулорічного грудня! - РОЗЧАРУВАННЯ!
2)....тоді, зробив підрахуя за рік! - мінус, майже 8000грн., відносно позаминулорічного року! - РОЗЧАРУВАННЯ(засумував)
3).....тоді, відняв річну(чорну) виручку від загальної суми(за рік) річних закупівель товару(а я зразу доларовий товар переводжу по поточному курсу, який є на той день, коли прийшов товар і записую зразу витрати на товар в грн) вийшло, що я, приблизно, на 15% стратив на товар менше, ніж позаминулий рік! - тобто, НІБИ, "брудної" гривні в мене стало на 15% більше! - РАДІСТЬ!
..... але згадавши, про інфляцію за рік, особливо, НА ПРОДУКТИ, зрозумів, що я якщо не в мінусі(по купівельній спроможності), то максимум, топчуся на місці...
(вже мовчу,про податки, які вже зросли в цьому міс. і оренда, яка двічі за рік піднімалась на 15 і 12%)
.....а ще хтось так сміло може поділитись успіхом/поразкою?