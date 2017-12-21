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Встановлено новий рекорд ККД плівкових сонячних елементів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 10:23
Пропонуємо до обговорення:
Японська компанія Solar Frontier стверджує, що встановила новий світовий рекорд ефективності тонкоплівкових сонячних елементів. ККД комірки площею 1 кв. см досяг 22,9%. Про успіх повідомляє видання Printed Electronics World.
Дивися повний текст Встановлено новий рекорд ККД плівкових сонячних елементів
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Додано: Сер 27 гру, 2017 10:23
Интересно это повышенное КПД сколько позволит ват собрать с 1 кв. м?
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Додано: Сер 27 гру, 2017 11:45
1000-1200Вт сонячної енергії на 1 кв.м земної поверхні припадає.
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