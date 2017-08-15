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ШІ оцінює кредитоспроможність
китайських позичальників і...

ШІ оцінює кредитоспроможність китайських позичальників і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 10:44

ШІ оцінює кредитоспроможність китайських позичальників і...

Пропонуємо до обговорення:
Китайські кредитори готові далеко зайти у використанні штучного інтелекту в справі забезпечення своєчасного повернення кредитів.

Дивися повний текст ШІ оцінює кредитоспроможність китайських позичальників і краде їхні дані.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 10:44

Клас. Залишилось зробити ще робота-колєктора і можна знімать Термінатора-6. Фраза "I need your clothes, your boots and your motorcycle" набуває нового смислу.
sun9man
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