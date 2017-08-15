Китайські кредитори готові далеко зайти у використанні штучного інтелекту в справі забезпечення своєчасного повернення кредитів.
Дивися повний текст ШІ оцінює кредитоспроможність китайських позичальників і краде їхні дані.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 10:44
ШІ оцінює кредитоспроможність китайських позичальників і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ШІ оцінює кредитоспроможність китайських позичальників і краде їхні дані.
Додано: Сер 27 гру, 2017 10:44
Клас. Залишилось зробити ще робота-колєктора і можна знімать Термінатора-6. Фраза "I need your clothes, your boots and your motorcycle" набуває нового смислу.
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