В РФ заявили, що всі ліцензії на шельфі Криму, які були видані урядом України і які не були продовжені, визнаються недійсними.
Дивися повний текст РФ хоче пустити з молотка ділянки надр на шельфі окупованого Криму.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 12:00
РФ хоче пустити з молотка ділянки надр на шельфі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст РФ хоче пустити з молотка ділянки надр на шельфі окупованого Криму.
Додано: Сер 27 гру, 2017 12:00
Мне кажется, мировое политическое сообщество не признает эти "лицензии". А вот "экономическое" - думаю присосётся...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Сер 27 гру, 2017 13:26
Ну так наворованное надо продать. Другой вопрос кто купить ворованное. Наверно государство Вануату. А в реальности дружки окурка.
Додано: Сер 27 гру, 2017 14:27
Многое меняется в понятии государство. Мне было понятно почему СА служит советскому народу. Земля, заводы и т. д. принадлежали Всем. Отсуда и пенсии и квартиры и многое другое. Сейчас десяток семей прихватизировали все имущество построенное поколениями. Почему обычные люди у которых все украли должны переживать о потерянных алигархом заводе, санатории или еще чем. Ведь большинству достался налоговый номер для выплаты внешних долгов газ по мировым ценам и т. д. Объединяющий базис исчез.
Додано: Сер 27 гру, 2017 15:53
Re: РФ хоче пустити з молотка ділянки надр на шельфі...
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