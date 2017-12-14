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РФ хоче пустити з молотка
ділянки надр на шельфі...

РФ хоче пустити з молотка ділянки надр на шельфі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 12:00

РФ хоче пустити з молотка ділянки надр на шельфі...

Пропонуємо до обговорення:
В РФ заявили, що всі ліцензії на шельфі Криму, які були видані урядом України і які не були продовжені, визнаються недійсними.

Дивися повний текст РФ хоче пустити з молотка ділянки надр на шельфі окупованого Криму.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 12:00

Мне кажется, мировое политическое сообщество не признает эти "лицензии". А вот "экономическое" - думаю присосётся...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 13:26

Ну так наворованное надо продать. Другой вопрос кто купить ворованное. Наверно государство Вануату. А в реальности дружки окурка.
dima482
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 14:27

Многое меняется в понятии государство. Мне было понятно почему СА служит советскому народу. Земля, заводы и т. д. принадлежали Всем. Отсуда и пенсии и квартиры и многое другое. Сейчас десяток семей прихватизировали все имущество построенное поколениями. Почему обычные люди у которых все украли должны переживать о потерянных алигархом заводе, санатории или еще чем. Ведь большинству достался налоговый номер для выплаты внешних долгов газ по мировым ценам и т. д. Объединяющий базис исчез.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 15:53

Re: РФ хоче пустити з молотка ділянки надр на шельфі...

  nik1 написав:Почему обычные люди у которых все украли должны переживать о потерянных алигархом заводе

украденные рф вышки принадлежали государству Украина, как и шельф и недра.
Pegasmaster
 
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