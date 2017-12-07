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Інна Демченко: про перспективи
розвитку Р2Р кредитування...

Інна Демченко: про перспективи розвитку Р2Р кредитування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 12:50

Інна Демченко: про перспективи розвитку Р2Р кредитування...

Пропонуємо до обговорення:
Р2Р кредитування дозволяє одним вигідно їх інвестувати, іншим отримати кредит на привабливих умовах.

Дивися повний текст Інна Демченко: про перспективи розвитку Р2Р кредитування в Україні.
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