Р2Р кредитування дозволяє одним вигідно їх інвестувати, іншим отримати кредит на привабливих умовах.
Дивися повний текст Інна Демченко: про перспективи розвитку Р2Р кредитування в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 гру, 2017 12:50
Інна Демченко: про перспективи розвитку Р2Р кредитування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інна Демченко: про перспективи розвитку Р2Р кредитування в Україні.
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, galex, socioniktest і 34 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама
|