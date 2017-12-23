RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
США стали найдорожчим ринком
збуту природного газу в світі

США стали найдорожчим ринком збуту природного газу в світі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 13:00

США стали найдорожчим ринком збуту природного газу в світі

Пропонуємо до обговорення:
В результаті цей регіон став найдорожчим ринком газу в світі, повідомляє агентство Bloomberg.

Дивися повний текст США стали найдорожчим ринком збуту природного газу в світі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 78970
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 13:00

Похоже нам от туда сильно дешевого СПГ ждать не стоит. Хоть бы на уголёк в связи с холодами так цены не взвинтили.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1965
З нами з: 25.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, galex, socioniktest і 35 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чи стали українці жити краще (інфографіка) 1 ... 5, 6, 7
R2 » Сер 27 гру, 2017 09:13
63 2616
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 гру, 2017 15:58
socioniktest
Жертвами корейської криптопіраміди стали 18 тис. осіб
R2 » Вів 26 гру, 2017 17:00
1 60
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 гру, 2017 17:00
antonivs3
У Китаї запустили найбільшу в світі плавучу...
R2 » Суб 23 гру, 2017 11:08
2 92
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 гру, 2017 13:27
ALEF
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4331)
27.12.2017 15:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.