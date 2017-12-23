В результаті цей регіон став найдорожчим ринком газу в світі, повідомляє агентство Bloomberg.
Дивися повний текст США стали найдорожчим ринком збуту природного газу в світі.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 13:00
США стали найдорожчим ринком збуту природного газу в світі
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Дивися повний текст США стали найдорожчим ринком збуту природного газу в світі.
Додано: Сер 27 гру, 2017 13:00
Похоже нам от туда сильно дешевого СПГ ждать не стоит. Хоть бы на уголёк в связи с холодами так цены не взвинтили.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Сер 27 гру, 2017 17:37
Да-да, у них 20-градусные морозы будут стоять весь год. Верьте телевизору, верьте.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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