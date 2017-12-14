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НБУ дозволив "Укрпошті"
надавати фінпослуги

НБУ дозволив "Укрпошті" надавати фінпослуги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 13:12

НБУ дозволив "Укрпошті" надавати фінпослуги

Пропонуємо до обговорення:
Також регулятор назвав умови позбавлення виданої ліцензії.

Дивися повний текст НБУ дозволив "Укрпошті" надавати фінпослуги.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 13:12

непонятно, как же это раньше Укрпочта переводы делала?
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 13:54

недавно зашел в отделение "письма не отправляем, только комунальные".
теперь будет отделения "только банковские услуги".

Причем это 100% отделения из раздела за 1грн аренда льготная.
arheops
 
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