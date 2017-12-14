Також регулятор назвав умови позбавлення виданої ліцензії.
Дивися повний текст НБУ дозволив "Укрпошті" надавати фінпослуги.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 13:12
НБУ дозволив "Укрпошті" надавати фінпослуги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ дозволив "Укрпошті" надавати фінпослуги.
Додано: Сер 27 гру, 2017 13:54
недавно зашел в отделение "письма не отправляем, только комунальные".
теперь будет отделения "только банковские услуги".
Причем это 100% отделения из раздела за 1грн аренда льготная.
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