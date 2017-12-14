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В Україну прибуло третє судно
з американським вугіллям

В Україну прибуло третє судно з американським вугіллям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 14:36

В Україну прибуло третє судно з американським вугіллям

Пропонуємо до обговорення:
У порту «Чорноморськ» прийняли судно з 60 тис. тонн вугілля з США. Балкер доставив коксівне вугілля марок Rocklick і Premium Eagle.

Дивися повний текст В Україну прибуло третє судно з американським вугіллям.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 14:36

Все время твердя - "энергоэффективность" упускают базовую составляющую она начинается с цены энергоносителя. Вот и в этой заметке скромно умолчали. А для изношенной инфраструктуры с отсутствием средств на "тепломодернизацию" это единственный способ снизить цену на тепло и электроэнергию.
nik1
 
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