У порту «Чорноморськ» прийняли судно з 60 тис. тонн вугілля з США. Балкер доставив коксівне вугілля марок Rocklick і Premium Eagle.
Дивися повний текст В Україну прибуло третє судно з американським вугіллям.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 14:36
В Україну прибуло третє судно з американським вугіллям
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Дивися повний текст В Україну прибуло третє судно з американським вугіллям.
Додано: Сер 27 гру, 2017 14:36
Все время твердя - "энергоэффективность" упускают базовую составляющую она начинается с цены энергоносителя. Вот и в этой заметке скромно умолчали. А для изношенной инфраструктуры с отсутствием средств на "тепломодернизацию" это единственный способ снизить цену на тепло и электроэнергию.
Додано: Чет 28 гру, 2017 06:16
Главное побольше писать про три американских судна с углем по 60 тысяч тонн, и поменьше упоминать про импорт 11 млн.тонн российского угля за 11 месяцев
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