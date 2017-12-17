|
|
|
Компанії Ахметова, Фірташа і Тігіпка отримали ліцензії...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 гру, 2017 14:38
Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, видала ліцензії на постачання природного газу ТОВ "ДТЕК Нафтогаз" Ріната Ахметова і ТОВ "Хімвектор", кінцевим бенефіціаром якої через кіпрську "Валанокс Інвестментс Лімітед" є Дмитро Фірташ.
Дивися повний текст Компанії Ахметова, Фірташа і Тігіпка отримали ліцензії на поставку газу в Україну
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 78970
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 27 гру, 2017 14:38
350 компаний!!! Уже заплатили денег на поставку газа в Украину! Не много ли на ОДНУ трубу из РФ? Ну как и без того уже бедным пересичным оплатить ТАКОЙ гешефт... Фантастика! Вы себе можете представить на сколько больше станет в Украине Range Roverов!
Востаннє редагувалось mister-svet
в Сер 27 гру, 2017 14:49, всього редагувалось 1 раз.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
-
mister-svet
-
-
- Повідомлень: 1965
- З нами з: 25.01.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2017 14:49
И уже никто из керманычей не вспоминает про газ внутренней добычи. Или разве что в контексте продажи его заграницу
Всё IMHO
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 4631
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 3101 раз.
- Подякували: 830 раз.
-
- Профіль
-
2
-
trix_kr
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 22.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|