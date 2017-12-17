RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Компанії Ахметова, Фірташа і
Тігіпка отримали ліцензії...

Компанії Ахметова, Фірташа і Тігіпка отримали ліцензії...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 14:38

Компанії Ахметова, Фірташа і Тігіпка отримали ліцензії...

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, видала ліцензії на постачання природного газу ТОВ "ДТЕК Нафтогаз" Ріната Ахметова і ТОВ "Хімвектор", кінцевим бенефіціаром якої через кіпрську "Валанокс Інвестментс Лімітед" є Дмитро Фірташ.

Дивися повний текст Компанії Ахметова, Фірташа і Тігіпка отримали ліцензії на поставку газу в Україну.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 78970
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 14:38

350 компаний!!! Уже заплатили денег на поставку газа в Украину! Не много ли на ОДНУ трубу из РФ? Ну как и без того уже бедным пересичным оплатить ТАКОЙ гешефт... Фантастика! Вы себе можете представить на сколько больше станет в Украине Range Roverов!
Востаннє редагувалось mister-svet в Сер 27 гру, 2017 14:49, всього редагувалось 1 раз.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1965
З нами з: 25.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 14:49

И уже никто из керманычей не вспоминает про газ внутренней добычи. Или разве что в контексте продажи его заграницу
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4631
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3101 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 15:15

  Вкладчик1234 написав: разве что в контексте продажи его заграницу

Для последующей продажи в Украину :D :D
По бумагам - перегнали и вернули. По факту - добыли и продали тут же! Это круче чем Курченко. Почувствуйте масштаб :)
trix_kr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 22.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: galex, socioniktest і 29 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні зобов'язали газові компанії встановлювати...
R2 » Чет 21 гру, 2017 15:49
8 395
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2017 10:21
PV
Стало відомо, коли оператори отримають 4G-ліцензії
R2 » Чет 21 гру, 2017 18:43
2 66
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2017 18:46
vova_pochernin
Після створення "Національної вугільної компанії"...
R2 » П'ят 15 гру, 2017 09:47
3 160
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 гру, 2017 14:18
scanshinigami
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4331)
27.12.2017 15:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.