Лоукост планував почати польоти з “Борисполя” ще 6 вересня.
Дивися повний текст Омелян дає "200% гарантію", що у 2018 році Ryanair буде в Україні.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 15:08
Омелян дає "200% гарантію", що у 2018 році Ryanair буде...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян дає "200% гарантію", що у 2018 році Ryanair буде в Україні.
Додано: Сер 27 гру, 2017 21:38
Re: Омелян дає "200% гарантію", що у 2018 році Ryanair буде.
Если честно, рейсы которые аннонсировал Райан были не фонтан - в основном Север, Италия с Испанией в стороне оставались.
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