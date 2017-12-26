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Омелян дає "200% гарантію",
що у 2018 році Ryanair буде...

Омелян дає "200% гарантію", що у 2018 році Ryanair буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 15:08

Омелян дає "200% гарантію", що у 2018 році Ryanair буде...

Пропонуємо до обговорення:
Лоукост планував почати польоти з “Борисполя” ще 6 вересня.

Дивися повний текст Омелян дає "200% гарантію", що у 2018 році Ryanair буде в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 15:08

А РайанЭйр об этом знает?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:52

На 2019 год - будет 300%
lenta19
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 21:38

Re: Омелян дає "200% гарантію", що у 2018 році Ryanair буде.

Если честно, рейсы которые аннонсировал Райан были не фонтан - в основном Север, Италия с Испанией в стороне оставались.
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andriykulyk76
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