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Омелян дає "200% гарантію", що у 2018 році Ryanair буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 гру, 2017 15:08
Пропонуємо до обговорення:
Лоукост планував почати польоти з “Борисполя” ще 6 вересня.
Дивися повний текст Омелян дає "200% гарантію", що у 2018 році Ryanair буде в Україні
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Додано: Сер 27 гру, 2017 15:08
А РайанЭйр об этом знает?)))
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antey1969
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Додано: Сер 27 гру, 2017 17:52
На 2019 год - будет 300%
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lenta19
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