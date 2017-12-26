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Омелян: в Україні побудують
міжнародну автодорогу за 4...

Омелян: в Україні побудують міжнародну автодорогу за 4...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:45

Омелян: в Україні побудують міжнародну автодорогу за 4...

Пропонуємо до обговорення:
Дорога стане новою інтерпретацією шляху «Із варяг у греки»

Дивися повний текст Омелян: в Україні побудують міжнародну автодорогу за 4 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:45

Шулявский мост уже начали ремонтировать, как планировали в конце 2017 г.? или еще не конец
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 18:44

  sal написав:Шулявский мост уже начали ремонтировать, как планировали в конце 2017 г.? или еще не конец

Первый взмах мастерка(ну или на худой конец указующей лапки) произойдет аккурат в 23.55 31го декабря.
По первому каналу будет прямой репортаж с Великим Кормчим... гм... то есть с Главным Каменщиком. 2018-ый - особенный год, много чего пообещают построить)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 18:53

А как будет проходить эта дорога? А то смета в статье указана, а длина дороги - нет.
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RomanTik
 
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