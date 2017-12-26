Дорога стане новою інтерпретацією шляху «Із варяг у греки»
Дивися повний текст Омелян: в Україні побудують міжнародну автодорогу за 4 млрд грн.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 17:45
Омелян: в Україні побудують міжнародну автодорогу за 4...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян: в Україні побудують міжнародну автодорогу за 4 млрд грн.
Додано: Сер 27 гру, 2017 17:45
Шулявский мост уже начали ремонтировать, как планировали в конце 2017 г.? или еще не конец
Додано: Сер 27 гру, 2017 18:44
Первый взмах мастерка(ну или на худой конец указующей лапки) произойдет аккурат в 23.55 31го декабря.
По первому каналу будет прямой репортаж с Великим Кормчим... гм... то есть с Главным Каменщиком. 2018-ый - особенный год, много чего пообещают построить)))
Додано: Сер 27 гру, 2017 18:53
А как будет проходить эта дорога? А то смета в статье указана, а длина дороги - нет.
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