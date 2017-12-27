Омелян: в Україні побудують міжнародну автодорогу за 4...

а в чём вы видите разницу между нынешними и попередниками? лично я заметил только одну разницу - попередники крали меньше...
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Додано: Чет 28 гру, 2017 17:37
а в чём вы видите разницу между нынешними и попередниками? лично я заметил только одну разницу - попередники крали меньше...
Додано: Чет 28 гру, 2017 18:06
Это сарказм, надеюсь? Ведь невозможно не заметить, что и нынешняя "прогрессивная" и попередня злочинна власти ничем особенным не разнятся. Хотя звучит забавным, когда кто-то при полном содействии(соучастии) предыдущих властей срубил несколько миллиардов долларов и даже не по одному разу отметился тогда же на высших госдолжностях, а потом вдруг объявляет своих предшественников "злочинной" властью! Не слишком ли дурно пахнет этот фокус с переобуванием в воздухе?
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