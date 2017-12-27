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Омелян: в Україні побудують
міжнародну автодорогу за 4...

Омелян: в Україні побудують міжнародну автодорогу за 4...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 17:37

  sal написав:
  Стас написав:аэроэкспресс из аэропорта Борисполь планируют уже лет 10, метро на Троещину лет 20

10 и 20 лет назад были другие влады злочинни.
Сейчас живем по-новому.

а в чём вы видите разницу между нынешними и попередниками? лично я заметил только одну разницу - попередники крали меньше...
Стас
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 18:06

  sal написав: 10 и 20 лет назад были другие влады злочинни. Сейчас живем по-новому.

Это сарказм, надеюсь? Ведь невозможно не заметить, что и нынешняя "прогрессивная" и попередня злочинна власти ничем особенным не разнятся. Хотя звучит забавным, когда кто-то при полном содействии(соучастии) предыдущих властей срубил несколько миллиардов долларов и даже не по одному разу отметился тогда же на высших госдолжностях, а потом вдруг объявляет своих предшественников "злочинной" властью! Не слишком ли дурно пахнет этот фокус с переобуванием в воздухе?
prus2010
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