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Держбюджет виконано з профіцитом 5,5 мільярда гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 гру, 2017 21:05
Пропонуємо до обговорення:
Зведений бюджет України за січень-листопад 2017 року виконаний з профіцитом на рівні 33,917 млрд грн.
Дивися повний текст Держбюджет виконано з профіцитом 5,5 мільярда гривень
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Додано: Сер 27 гру, 2017 21:05
В 2015 году тоже был профицит
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Додано: Сер 27 гру, 2017 21:26
Новогоднее «поздравление» от Гройсмана: задолженность по зарплате украинцев превысила 2,5 млрд грн
Задолженность по зарплате в Украине в минувшем месяце выросла на 5,1% и достигла на 1 декабря рекордного за всю историю размера — 2 581,7 млн грн.
Такую «праздничную» информацию предоставил сегодня Госкомстат.
С начала года зарплатный долг увеличился на 44,2%.
Причем, сильнее всего за ноябрь повысилась задолженность по зарплате у «бюджетников»:
в сфере образования – на 50,3%;
здравоохранения – на 21,1%;
искусства, спорта, развлечений и отдыха – на 15,1%;
административного и вспомогательного обслуживания – на 14,3%.
Всё IMHO
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