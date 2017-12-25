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Бундесбанк: криптовалюти
в єврозоні не буде

Бундесбанк: криптовалюти в єврозоні не буде
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 21:14

Бундесбанк: криптовалюти в єврозоні не буде

Пропонуємо до обговорення:
Запуск офіційної криптовалюти на території ЄС повністю виключений, заявили в Бундесбанку.

Дивися повний текст Бундесбанк: криптовалюти в єврозоні не буде.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 21:14

О да! Будут спрашивать с какой целью ты покупаешь презерватив и с кем ты хочешь переспать. Стоять держать свечку возле кровати будет банковский сотрудник, и если ты обманешь, то твои деньги конфискуют. Нет денег - нет проблем с доверием ))
myshapiton
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