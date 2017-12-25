Запуск офіційної криптовалюти на території ЄС повністю виключений, заявили в Бундесбанку.
Дивися повний текст Бундесбанк: криптовалюти в єврозоні не буде.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 21:14
Бундесбанк: криптовалюти в єврозоні не буде
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бундесбанк: криптовалюти в єврозоні не буде.
Додано: Сер 27 гру, 2017 21:14
О да! Будут спрашивать с какой целью ты покупаешь презерватив и с кем ты хочешь переспать. Стоять держать свечку возле кровати будет банковский сотрудник, и если ты обманешь, то твои деньги конфискуют. Нет денег - нет проблем с доверием ))
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