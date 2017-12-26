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Данилишин повідомив, від чого залежатиме курс гривні в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 гру, 2017 21:23
Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі 5 каналу сказав голова Ради НБУ Богдан Данилишин.
Дивися повний текст Данилишин повідомив, від чого залежатиме курс гривні в 2018 році
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