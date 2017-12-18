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Китайці звинувачують Apple в
расизмі через погану роботи...

Китайці звинувачують Apple в расизмі через погану роботи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 22:28

Китайці звинувачують Apple в расизмі через погану роботи...

Пропонуємо до обговорення:
Китайські користувачі звинуватили компанію Apple в расизмі через те, що функція Face ID працює не належним чином.

Дивися повний текст Китайці звинувачують Apple в расизмі через погану роботи Face ID.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 22:28

я давно говорил что они все одинаковые
fadykstas
 
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