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Китайці звинувачують Apple в расизмі через погану роботи...
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Додано: Сер 27 гру, 2017 22:28
Пропонуємо до обговорення:
Китайські користувачі звинуватили компанію Apple в расизмі через те, що функція Face ID працює не належним чином.
Дивися повний текст Китайці звинувачують Apple в расизмі через погану роботи Face ID
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Додано: Сер 27 гру, 2017 22:28
я давно говорил что они все одинаковые
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fadykstas
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